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JADRANSKI RAJ /

Gdje obitelj Džeko puni baterije nakon Amerike? Nisu odoljeli čarima domaće destinacije

Gdje obitelj Džeko puni baterije nakon Amerike? Nisu odoljeli čarima domaće destinacije
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Foto: Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia

Amra Džeko otkrila je kako obitelj uživa u zasluženom odmoru u Dubrovniku

8.7.2026.
9:28
Hot.hr
Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia
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Nakon tjedana ispunjenih nogometnim uzbuđenjima i podrškom suprugu Edinu Džeki (40) na Svjetskom prvenstvu, Amra Džeko (41) s obitelji je pronašla vrijeme za predah. Poznata manekenka i poduzetnica na Instagramu je podijelila nekoliko idiličnih trenutaka iz Dubrovnika, gdje uživa u ljetnom odmoru sa suprugom i djecom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amra Džeko (@amradzeko)

Amra je pokazala djelić njihove obiteljske atmosfere - od večernje vožnje dubrovačkim ulicama sa suprugom Edinom do opuštanja uz more i bazen s najmlađima. Uz fotografije je istaknula kako je "mod za odmor uključen - konačno", čime je dala naslutiti koliko su svi željno iščekivali nekoliko mirnijih dana nakon intenzivnog razdoblja.

Obitelj Džeko posljednje je tjedne provela u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Amra bila velika podrška suprugu Edinu tijekom nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Nakon završetka njihova puta na turniru, odabrali su jug Hrvatske za punjenje baterija.

Gdje obitelj Džeko puni baterije nakon Amerike? Nisu odoljeli čarima domaće destinacije
Foto: Instagram Screenshot
Gdje obitelj Džeko puni baterije nakon Amerike? Nisu odoljeli čarima domaće destinacije
Foto: Instagram Screenshot

Dubrovnik se tako ponovno pokazao kao omiljena destinacija poznatih lica, a Amrine objave otkrile su kako obitelj uživa u jednostavnim trenucima - kupanju, zalascima sunca i zajedničkom vremenu daleko od svakodnevnih obaveza.

Gdje obitelj Džeko puni baterije nakon Amerike? Nisu odoljeli čarima domaće destinacije
Foto: Instagram Screenshot

Podsjetimo, Amra i Edin Džeko vjenčali su se u tajnosti 2016. godine, kada su dobili i kćer Unu. Godinu dana kasnije obitelj je postala bogatija za sina Danija, 2020. stigla je kći Dalija, dok je najmlađa Hana rođena 2023. godine. Amra iz prijašnjeg braka ima i kćer Sofiju.

Edin DžekoAmra DžekoOdmorLjetovanje
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