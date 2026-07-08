Gdje obitelj Džeko puni baterije nakon Amerike? Nisu odoljeli čarima domaće destinacije

Nakon tjedana ispunjenih nogometnim uzbuđenjima i podrškom suprugu Edinu Džeki (40) na Svjetskom prvenstvu, Amra Džeko (41) s obitelji je pronašla vrijeme za predah. Poznata manekenka i poduzetnica na Instagramu je podijelila nekoliko idiličnih trenutaka iz Dubrovnika, gdje uživa u ljetnom odmoru sa suprugom i djecom.

Amra je pokazala djelić njihove obiteljske atmosfere - od večernje vožnje dubrovačkim ulicama sa suprugom Edinom do opuštanja uz more i bazen s najmlađima. Uz fotografije je istaknula kako je "mod za odmor uključen - konačno", čime je dala naslutiti koliko su svi željno iščekivali nekoliko mirnijih dana nakon intenzivnog razdoblja.

Obitelj Džeko posljednje je tjedne provela u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Amra bila velika podrška suprugu Edinu tijekom nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Nakon završetka njihova puta na turniru, odabrali su jug Hrvatske za punjenje baterija.

Foto: Instagram Screenshot

Foto: Instagram Screenshot

Dubrovnik se tako ponovno pokazao kao omiljena destinacija poznatih lica, a Amrine objave otkrile su kako obitelj uživa u jednostavnim trenucima - kupanju, zalascima sunca i zajedničkom vremenu daleko od svakodnevnih obaveza.

Foto: Instagram Screenshot

Podsjetimo, Amra i Edin Džeko vjenčali su se u tajnosti 2016. godine, kada su dobili i kćer Unu. Godinu dana kasnije obitelj je postala bogatija za sina Danija, 2020. stigla je kći Dalija, dok je najmlađa Hana rođena 2023. godine. Amra iz prijašnjeg braka ima i kćer Sofiju.