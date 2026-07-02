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'DOBRO JE PROTRESLO' /

Snažan potres pogodio grčke otoke, osjetili ga u i Turskoj: 'Ljuljale su se ležaljke na plaži'

Snažan potres pogodio grčke otoke, osjetili ga u i Turskoj: 'Ljuljale su se ležaljke na plaži'
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Foto: EMSC/X

Podrhtavanje se osjetilo i na otoku Rodosu

2.7.2026.
14:15
Dunja Stanković
EMSC/X
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Snažniji potres prvotno procijenjene magnitude 5.6 stupnjeva po Richteru pogodio je u četvrtak prijepodne grčku otočnu skupinu Dodekanez. EMSC je kasnije smanjio magnitudu na 5.2 stupnja. 

Podrhtavanje je zabilježeno nekoliko minuta iza 11 sati o lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara. 

Epicentar je bio 24 kilometara od otoka Karpatos i 195 kilometara od grada Herakliona na otoku Kreti. 

Svjedoci su pisali kako su osjetili podrhtavanje na plaži Amoopi gdje su se počele tresti ležaljke. "Ležaljke su se njihale s nama", dodao je drugi svjedok. 

Podrhtavanje se osjetilo i na otoku Rodosu: "Dobro smo se protresli", naveo je jedan stanovnik. 

Drugi su pisali da je potres trajao nekoliko sekundi, a osjetili su ga i stanovnici Turske. 

PotresGrčkaEmscTurskaSvjedocanstvaPlaža
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