Viralne Splićanke za Net.hr o ljubavi, bivšima i zaraznim skečevima: 'Prepoznali su se'

Na prvu su bile samo dvije prijateljice iz Splita s odličnim smislom za humor i internom forom koja je brzo postala prepoznatljiva rečenica tisućama korisnika društvenih mreža. Danas su Silvija Kalinić i Dženifer Džoni zaštitna lica viralnog TikTok projekta "Ne bi on nikad", čiji skečevi o muško-ženskim odnosima redovito završavaju na "For You" stranici, ali i u svakodnevnim razgovorima publike koja se u njihovim pričama lako prepoznaje. Iza kratkih, duhovitih videa kriju se stvarna iskustva, prijateljstvo koje je preraslo u uspješno poslovno partnerstvo te autentičan humor koji je osvojio stotine tisuća pregleda. U razgovoru za Net.hr otkrivaju kako je nastao fenomen "Ne bi on nikad", koliko su njihove priče inspirirane stvarnim životom, kako balansiraju prijateljstvo i posao te kakve planove imaju za budućnost.

Foto: Privatni album

Sjećate li se trenutka kad ste shvatile da "Ne bi on nikad" više nije samo interna fora nego ozbiljan viralni projekt? Koji video je bio taj ključni za viralnost?

Dženifer: Mislim da je to bio trenutak kad smo vidjele kako su brojke skočile na prvom videu. Nismo mogle vjerovati, koliko smo god znale da je priča dobra... tad smo shvatile da bi mogle biti na tragu nečeg.

Silvija: Da sjećam se tog momenta koji se doslovno dogodio preko noći, nama je u biti prvi video već bio viralan, a mislim da je video o Hajduku i gostovanju bio ključan video koji je na kraju završio i na portalima.

Prijateljice ste, ali i poslovne partnerice. Što je u vašem odnosu najveća prednost, a što najveći izazov?

Dženifer: U našem odnosu je najveća prednost humor i što se zaista brzo dogovorimo oko ideja i nadopunjujemo u tom smislu- rijetko kad se dogodi da se baš ne složimo oko ideje. A mane su što smo obje vrlo jaki karakteri i znamo imati od 0 do 100 za dvije sekunde. (smijeh)

Silvija: Ja bih rekla da nam je najveća prednost što smo fokusirane na isti cilj, a izazov je pronaći kompromis kada nam se mišljenja razlikuju.

Jeste li se ikad posvađale zbog neke ideje ili odluke oko profila? Koja prva popusti, a koja voli imati zadnju riječ?

Dženifer: Nastavno na prethodno pitanje, oko ideja se nikad nismo posvađale. Naravno da se zna dogoditi da je jednoj neka ideja manje dobra/smiješna, ali se uvijek nekako brzo složimo, čak mislim da nijedna nema zadnju riječ jer se uvijek usuglasimo.

Silvija: Pa oko ideja se baš i ne posvađamo, više imamo problem oko dogovora za snimanje. (smijeh) Teško je odgovoriti na pitanje koja prije popusti kad obje imamo rekla bi težak karakter.

Koliko se vaše privatne osobnosti razlikuju od likova koje gledamo na TikToku? Što bi ljude najviše iznenadilo kad bi vas upoznali izvan kamera?

Dženifer: Moram priznat da privatno često znam biti "ne bi on nikad". Uzalud inteligencija, uzalud razum- kad u nešto želiš vjerovati, ponekad jednostavno vjeruješ pa što bude. I inače uvijek ljudima dajem "benefit of the doubt" jer i sama često izgledam "ne bi ona nikad" - a stvarno ne bi!

Silvija: Mislim da na TikToku djelujem puno opuštenije nego što sam zapravo privatno. Možda bih nekima razbila predrasude da sam umišljena ili puna sebe kako znaju nekad napisati, a zapravo sam samo osoba koja nije odmah otvorena prema svima.

Većina vaših skečeva vrti se oko muško-ženskih odnosa. Koliko je u njima stvarnih iskustava, a koliko mašte? Jesu li se neki bivši ili sadašnji partneri prepoznali?

Dženifer: Većina je stvarnih iskustava ustvari, ali često su malo modificirana, ili nešto nadodamo ili izmijenimo, ali inspiracija je često stvarna. Naravno da se mogu prepoznati u nekim videima i naše stare simpatije.

Silvija: Ima tu i stvarnih situacija i iskustava, ali većina toga je ipak prilagođena kako bi bila zabavnija i zanimljivija za gledati. Često neku običnu situaciju malo "pojačamo" ili preuveličamo da bi skeč bolje funkcionirao. Naravno, ima i videa koji su potpuno izmišljeni i nastali isključivo iz mašte.

Kakav je danas vaš ljubavni status? Jesu li vam društvene mreže i popularnost promijenile ljubavne živote – na bolje ili na gore?

Dženifer: Ne bih se izjašnjavala po pitanju svog ljubavnog statusa, nek' se fanovi još malo nadaju! (smijeh) Šalim se... ne vidim neke velike promjene otkad smo na društvenim mrežama, ali ako moram izabrati nešto - definitivno nije promjena na gore.

Silvija: Imam partnera i lijepo mi je s njim. Moj TikTok i društvene mreže ne utječu na naš odnos jer o svemu otvoreno razgovaramo i on je od samog početka upoznat sa svime što radim.

Foto: Privatni album

Jesu li muškarci nakon vašeg uspjeha oprezniji u vašem društvu? Dogodi li se da netko kaže: "Nemoj da ovo završi na TikToku"?

Dženifer: Rijetko to kažu. (smijeh) Većina kaže kad nešto ispriča "Ovo je teeeški nebionnikad!" i većinu ljudi veseli kad vide svoju priču, makar i preoblikovanu, na našem profilu.

Silvija: Baš suprotno. Moji prijatelji često dođu i kažu: "Ajme, slušaj što mi se dogodilo, ovo ti je za TikTok!" Tako da više oni meni daju ideje nego što se boje da će završiti u videu. Isto vrijedi i za ljude koje tek upoznam. Naravno, nikada ne prenosim nečiju priču doslovno niti bez dopuštenja, nego je prilagodimo ili potpuno izmijenimo kako bi ostala samo inspiracija za sadržaj.

Čime se bavite kada ne snimate sadržaj? Kako izgleda jedan sasvim običan dan Silvije i Dženifer?

Dženifer: Trenutačno ne radim ništa drugo, ali imam neke svoje obaveze i planove pa mi neki dani znaju biti kaotični, a neki dan se dogodi da je sve opušteno. Tako da je svaki dan drugačiji.

Silvija: Ljeto mi je zapravo najdinamičniji dio godine i tada imam najmanje slobodnog vremena. Osim ovog posla, radim i u turizmu, a ljeti imamo i najviše snimanja za klijente te raznih događanja i evenata na kojima sudjelujemo. Svoj običan/ slobodan dan se trudim provest što više na moru.

Postoji li tema o kojoj nikada ne biste snimile skeč, bez obzira na to koliko bi mogla biti viralna?

Dženifer: Pa ne volimo nikakve grezosti i nikakve teške priče. Naš je sadržaj zabavan i feelgood - koliko god nama ili akterima tih priča u momentu i nije možda bilo zabavno, kad vrijeme prođe, tim se stvarima smijemo. Tako da je na tim situacijama baziran naš profil.

Silvija: Iskreno, nisam nikad razmišljala o tome, ali vjerujem da postoje teme koje jednostavno nisu za skeč jer mogu nekoga povrijediti. Viralnost nikad nije vrijedna toga.

Planirate li u budućnosti "Ne bi on nikad" prenijeti u neki podcast, predstavu, nešto treće?

Dženifer: Imamo neke ideje, a ja sam primjerice otpočetka zamišljala našu priču kao talk show. Tako da tko zna u kojem će nas smjeru odvesti sve.

Silvija: Za sada se držimo naših skečeva i dobro nam ide u tome. Što budućnost nosi, nikad ne znaš, otvorene smo za sve dobre ideje. A kad bih ja mogla birati... serija ili neki dobar show.