Tost će biti puno hrskaviji i ukusniji ako umjesto tostera i maslaca upotrijebite ovo
Iako je tost omiljena utješna hrana bez obzira na način pripreme, ako tražite savršenu hrskavost, vrijedi isprobati ovu metodu
Tost je jedan od najjednostavnijih doručaka koje možete pripremiti. Dovoljno je ubaciti krišku kruha u toster i za minutu-dvije imate brz, ali zasitan obrok. Ipak, sam tost može biti prilično bezličan, a premazivanje maslacem često rezultira gnjecavom sredinom i suhom, nezanimljivom koricom. No, postoji jednostavan način da ga pretvorite u deliciju.
Ako sanjate o tostu koji je hrskav, sjajan i predivno zlatan, kao iz filmskih scena doručka, razmislite o tome da ga umjesto u tosteru pripremite u tavi s maslinovim uljem. Ovaj postupak omogućuje kruhu da se ravnomjerno ispeče, stvarajući ujednačenu zlatnu koricu umjesto neujednačene, ponekad i zagorjele teksture koja može nastati korištenjem tostera. Iako je tost omiljena utješna hrana bez obzira na način pripreme, ako tražite raskošniji okus i savršenu hrskavost, vrijedi isprobati ovu metodu.
Zašto pripremati tost s maslinovim uljem?
Tosteri su brži i praktičniji, stoga su bolji izbor ako tražite svakodnevni doručak koji se može sastaviti u najkraćem mogućem roku. Međutim, priprema tosta u tavi s malom količinom maslinovog ulja daje superiornu teksturu jer se kruh peče ravnomjerno i postaje savršeno hrskav.
Toster koristi suhu toplinu koja brzo zapeče vanjski dio kruha, ali ponekad može učiniti teksturu nekonzistentnom, suhom, žilavom ili čak pougljenjenom. S druge strane, pečenje tosta s maslinovim uljem omogućuje mu da ravnomjernije porumeni, a istovremeno ga čini bogatijim i daje mu suptilan orašast okus, piše Daily Star.
Za najbolje rezultate preporučuje se koristiti kruh star dan ili dva, jer mu manja vlažnost osigurava bolju hrskavost.
Recept za vrhunski tost
Postupak je nevjerojatno jednostavan, a rezultat je spektakularan.
Sastojci:
- Dvije kriške kruha (debljine oko 1,5 cm)
- Jedna žlica maslinovog ulja
- Prstohvat soli
Metoda:
- Sve što trebate učiniti jest staviti tavu na srednje jaku vatru i pustiti da se zagrijava otprilike minutu. Ulijte maslinovo ulje u tavu i zavrtite je tako da ravnomjerno prekrije površinu.
- Stavite kruh u tavu i pecite otprilike dvije minute, ili dok ne postane zlatnosmeđ. Kako bi kruh bio još hrskaviji, tijekom pečenja ga lagano pritisnite lopaticom u tavu. Okrenite kruh i pecite ga još dvije minute s druge strane dok ne postane prekrasno zlatan.
- Prebacite tost na tanjur i bit će hrskav izvana, mekan u sredini i imat će još bogatiji okus od tosta pripremljenog u tosteru.
Kako tost učiniti još boljim?
Ako želite tost učiniti još ukusnijim, nakon pečenja ga natrljajte sirovim češnjem češnjaka kako biste dobili brzi i jednostavni kruh s češnjakom. Također, možete posipati naribani sir preko tosta dok je još topao za jednostavan, ali slastan obrok.
Međutim, ako pripremate doručak, ovaj tip tosta idealan je s narezanim rajčicama, pečenim jajem ili čak avokadom, što vam omogućuje da započnete jutro s uistinu divnim obrokom. Popularnost savršeno pripremljenog tosta uklapa se u širi gastronomski trend "uzdizanja" jednostavnih jela, pa tako tost sve češće služi kao platno za razne kreativne dodatke. Isprobajte ga s ricotta sirom i medom za zanimljiv slatko-slani kontrast ili kao podlogu za gurmanske sendviče.
Ovi trendovi pokazuju da se i najjednostavnije jelo može transformirati u kulinarski doživljaj uz pomoć novih tehnika i kreativnih sastojaka. Sljedeći put kad poželite tost, odvojite nekoliko minuta više i isprobajte tavu - nećete požaliti.
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