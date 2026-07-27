Olimpijsko zlato stiglo u Međimurje: 'Suze su same krenule i tek tada smo postale svjesne'

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'OVO JE SAN' /

Nakon što su na vatrogasnoj Olimpijadi u Austriji osvojile zlatnu medalju, članice DVD-a Palinovec vratile su se kući gdje ih je dočekalo na stotine mještana, obitelj, prijatelji i kolege vatrogasci. U njihovu čast organiziran je svečani doček, a slavlje koje je počelo odmah nakon pobjede nastavilo se i u rodnom mjestu.

Jedna od članica pobjedničke ekipe, Petra, istaknula je da je riječ o ostvarenju sna svakog vatrogasca.

'Olimpijada je san svakog vatrogasca i natjecatelja. Ostvariti ovakav rezultat za ovako malo mjesto stvarno je neprocjenjivo. Uložile smo puno truda, rada i odricanja. Treninzi su bili u pet ujutro i u deset navečer nakon posla. Trebalo je uskladiti privatne obaveze i treninge, ali na kraju se sve isplatilo', rekla je.

Emocije su, priznaje njezina kolegica Iva, stigle tek po povratku kući.

'Tek kad vidiš obitelj, prijatelje i sve one koji su uz tebe, srce počne drhtati. Suze su same krenule i tek tada smo postale svjesne onoga što smo postigle', ispričala je.

Timski duh ključan za uspjeh

Predsjednik DVD-a Palinovec Franjo Jančec naglasio je kako je uspjeh rezultat višegodišnjeg rada i temeljitih priprema.

'Olimpijada je vrh svakog vatrogasnog natjecanja. Pripreme su trajale mjesecima, praktički od trenutka kada smo saznali da idemo na natjecanje. Tijekom zime i proljeća intenzivno smo trenirali, a posljednjih dana treninzi su bili gotovo svakodnevni. Rezultat takvog rada nije izostao i zbog toga smo iznimno ponosni', rekao je.

Na pitanje što bi muški kolege mogli naučiti od svojih kolegica, predsjednik DVD-a nije dvojio.

'Žene su marljive, odgovorne i sklonije timskom radu. Upravo je taj timski duh jedan od ključnih razloga ovog vrhunskog rezultata', poručio je.

Prosječna dob članica zlatne ekipe je tek 25 godina, a njihov uspjeh još je jednom potvrdio bogatu vatrogasnu tradiciju Palinovca, ali i pokazao da ovo malo međimursko mjesto ima svijetlu budućnost kada je riječ o vatrogastvu.