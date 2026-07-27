Bjelovarski vatrogasci najbolji među najboljima! Evo što su rekli nakon trijumfa u Austriji

ULOG JE OGROMAN /
Tomečak otkrio što očekivati u uzvratnoj utakmici Dinama i Thuna
Javna vatrogasna postrojba Bjelovar, inače i državni prvaci, osvojili su prvo mjesto na 18. međunarodnom vatrogasnom natjecanju u Austriji, koja se naziva i vatrogasnom olimpijadom.
Na natjecanju je sudjelovalo 127 grupa iz 17 država s oko 1500 vatrogasaca, sudaca i ocjenjivača. A bjelovarski vatrogasci pobijedili su u elitnoj najzahtjevnijoj kategoriji profesionalnih postrojbi - do 30 godina.
U prilogu doznajte sve o uspjehu Bjelovarčana na vatrogasnoj olimpijadi.