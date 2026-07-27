Obožavatelji preplavili trajekt prema Vela Luci u čast Oliveru: 'Voljet ćemo ga do smrti'

PJESME I DALJE ŽIVE /

Tri i pol sata pjesme, emocija i uspomena na trajektu od Splita do Vela Luke. Tradicionalni raspjevani trajekt i ove je godine okupio brojne obožavatelje Olivera Dragojevića koji nisu željeli propustiti jedinstveni uvod u Dane Olivera.

Putnici su od početka do kraja pjevali njegove najveće hitove, a među njima su bili i obožavatelji koji su dolazak na Korčulu planirali mjesecima unaprijed.

'Kako ne, planirali smo godišnji prema ovome. Imam i kćer kojoj je 29. srpnja rođendan, ima tetovažu Cesarice. Stvarno smo voljeli Olivera, volimo ga i voljet ćemo ga do smrti', rekla je Tina iz Slovenije.

Za stanovnike Korčule, Oliverovo nasljeđe posebno je važno.

'Sjećanje na Olivera je nešto najposebnije što imamo na ovom otoku. Drago mi je da to baštinimo, Oliver bi bio sretan kako smo svi raspjevani', rekla je Nika iz Račišća.

30 tisuća ljudi odat će počast Oliveru

Na Korčulu ovih dana pristižu posjetitelji iz cijele regije.

Načelnica Vela Luke Katarina Gugić kaže kako je interes velik, a dolazak brojnih posjetitelja već je najavljen.

'Ima zbilja veliki broj najavljenih autobusnih linija i katamarana. Svi žele doći i biti u luci, a smještaj je odavno zauzet', rekla je.

Vela Luka će tako i ove godine ugostiti oko 30 tisuća ljudi koji će se okupiti kako bi odali počast Oliveru Dragojeviću i njegovim pjesmama koje i dalje povezuju generacije.