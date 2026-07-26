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Ori se pjesma, fešta ne staje: Pogledajte atmosferu s trajekta prema Veloj Luci

Donosimo djelić atmosfere s trajekta na kojem pjesma i dobro raspoloženje ne jenjavaju

26.7.2026.
20:41
Hot.hr
Maja Oštro Flis
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Donosimo djelić atmosfere s glazbene plovidbe kojom je započelo osmo izdanje manifestacije Trag u beskraju.

Na osmu godišnjicu odlaska Olivera Dragojevića, Jadrolinijin trajekt isplovio je u 17 sati iz Splita prema Veloj Luci, gdje će 29. srpnja biti održan središnji koncert manifestacije. Iako je zbog jakog juga i kiše koncert s vanjske palube premješten u brodski salon, pjesma nije stala ni na trenutak.

Oko 800 putnika zajedno s Markom Toljom, Ivom Ajduković, Marijem Pavlićem i Ante Gelo Bandom uglas je pjevalo Oliverove bezvremenske hitove, a salonski prostor pretvorio se u veliki raspjevani zbor.

Među putnicima je i glumica Jelena Perčin koja je sa svojom kćeri Lotom došla pružiti podršku suprugu Anti Geli, jednom od glazbenika koji nastupaju na plovidbi.

Atmosferu s trajekta zabilježila je naša reporterka Maja Oštro Flis, a u videima u nastavku pogledajte kako izgleda glazbena plovidba prema Veloj Luci.

Vrhunac manifestacije Trag u beskraju održat će se 29. srpnja u Veloj Luci, kada će brojni izvođači još jednom odati počast legendarnom Oliveru Dragojeviću.

Trag U BeskrajuOliver DragojevićAnte GeloMarko ToljaTrajektVela LukaAtmosfera
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