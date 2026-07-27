Vesna Dragojević uoči koncerta za Olivera: 'Ovo je postao međunarodni događaj'

Osam godina otkako nas je napustio Oliver Dragojević, njegova Vela Luka i ove se godine priprema za "Trag u beskraju", manifestaciju koja je prerasla u istinsko hodočašće za tisuće obožavatelja. Uoči središnjeg koncerta, u Velu Luku stigla je i Oliverova supruga Vesna Dragojević, koja je za RTL Danas podijelila svoje osjećaje i otkrila razmjere događaja koji nadilazi sva očekivanja.

Vela Luka ovih je dana epicentar emocija, a atmosfera je, kako kaže Vesna, već sada ispunjena gužvom koja je tek početak onoga što slijedi. Procjene govore o dolasku više od trideset tisuća posjetitelja, što potvrđuje i sama Vesna Dragojević, ističući nevjerojatan interes koji seže daleko izvan granica Hrvatske.

"Neću vam otkriti koliko poruka smo dobili, koliko dolazi katamarana, trajekata, autobusa", rekla je. "Ovo je postao međunarodni događaj", zaključila je, govoreći o organiziranim dolascima iz Slovenije, Crne Gore i cijele regije. Fascinantna veza između Olivera i ljudi koji vole njegovu glazbu iz godine u godinu samo jača, pretvarajući Velu Luku u ljetno utočište sjećanja i glazbe.

Od skromnog početka do regionalnog fenomena

Prisjećajući se samih početaka, Vesna otkriva kako nitko nije mogao ni sanjati da će se sjećanje na Olivera pretvoriti u ovakav spektakl. Sve je započelo mnogo skromnije, kao intimno okupljanje na maloj pjaci u Veloj Luci.

"Mislili smo da će to tako i ostati. Međutim, to se raširilo i svake je godine sve više i više ljudi", ispričala je. Obitelj je u jednom trenutku pomislila da će interes s vremenom splasnuti, no dogodilo se upravo suprotno. "Ljudi pričaju jedni drugima, vide slike na društvenim mrežama i svatko nekako poželi biti tu", objasnila je Vesna Dragojević snagu usmene predaje i zajedništva koje je stvoreno oko Oliverove ostavštine.

Čini se da trag koji je Oliver ostavio uistinu jest beskrajan, a Vela Luka će i ove godine biti luka u koju će uploviti rijeke ljudi kako bi još jednom, zajedno, proslavili njegovu glazbu i život.

Veliki broj izvođača

Veliki je broj izvođača koji će nastupiti u Veloj Luci. Pjevat će Nina Badrić, Marko Tolja, Petar Grašo, a tu je i neizostavni gitarist Ante Gelo. Najavljeni su i neki novi klinci. Jakov Jozinović će nastupiti prvi put u Veloj Luci.

"Jakov je moj miljenik. On je samo godinu dana stariji od mog unuka. Ja sam ga upoznala i stvarno jedno divno dite. Ja ga zovem da je dite i drago mi je da je doša i neki su drugi put, neki treći, a neki će tek doći", zaključila je Vesna Dragojević.