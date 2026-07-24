Zazivaju je vrtlari pa čak i Dabro, no struka ne popušta: 'To kao da metastaze liječite čajem'

Tuča veličine teniske loptice posljednjih je dana pogodila Sinj, Imotski, Rovinj, otok Krk i Zagreb, pri čemu su ledena zrna veća od pet centimetara razbijala stakla na automobilima i kućama, oštećivala krovove i fasade te uništavala voće i povrće.

Takvi ekstremni događaji više nisu rijetkost.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), golema tuča danas je čak 300 posto češća nego 1950-ih godina. Istodobno se ponovno otvara pitanje treba li Hrvatskoj vratiti protugradne rakete, od kojih se odustalo prije šest godina.

Poljoprivrednici: 'Vratite rakete'

Dok s nestrpljenjem prate vremensku prognozu i strahuju za ovogodišnji urod, brojni poljoprivrednici smatraju da bi se sustav obrane raketama trebao ponovno uvesti.

"Apsolutno sam za to da se rakete vrate", poručio je vrtlar Dubravko Čuček iz Luga Zabočkog. Drugi ističe kako ga ne uvjeravaju tvrdnje da rakete nemaju učinka.

"Meteorolozi kažu da nema znanstvenog pokrića za to. Ali nema znanstvenog dokaza ni da ne štite", smatra.

Poljoprivrednici tvrde da godinama o tome razgovaraju s državnim institucijama, no bez rezultata.

Zašto su rakete ukinute?

Hrvatska je protugradne rakete počela koristiti još 1970-ih godina. Međutim, prije šest godina njihova je primjena ukinuta jer su stručnjaci zaključili da nema dokaza o njihovoj učinkovitosti, dok su istodobno predstavljale sigurnosni rizik.

Umjesto raketa danas se koristi sustav od oko 300 prizemnih generatorskih postaja koje u atmosferu ispuštaju srebrni jodid.

Iz Ministarstva poljoprivrede za RTL Direkt objašnjavaju zašto rakete više nisu dio sustava obrane od tuče.

"Od primjene raketa u obrani od tuče odustalo se zbog postojanja značajnoga sigurnosnog rizika (pada raketa) uslijed mogućih neispravnosti raketa, kao i ozbiljnog rizika s aspekta zračnog prometa", poručili su iz Ministarstva.

U susjednim državama koriste različite metode

Dok je Hrvatska odustala od raketa, neke europske zemlje i dalje ih koriste.

U Srbiji se i dalje provodi obrana raketama, Bugarska koristi kombinaciju raketa i zrakoplova, dok Slovenija, Austrija i Njemačka koriste zrakoplove koji raspršuju srebrni jodid.

Zbog toga dio poljoprivrednika smatra da bi Hrvatska trebala ponovno razmotriti svoju odluku.

"Mi poljoprivrednici još uvijek nismo vidjeli čvrste dokaze da je protugradna obrana neučinkovita i možda ne bi bilo loše ponovno uvesti rakete", kaže Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

'Napravimo eksperiment'

Dio lokalnih političara predlaže kompromisno rješenje.

"Moja je inicijativa da napravimo eksperiment – da jedan dio regija branimo raketama, a drugi ne, pa da vidimo postoji li razlika", predlaže krapinsko zagorski župan Željko Kolar.

Meteorolozi i znanstvenici, međutim, godinama ponavljaju isti zaključak – ne postoje dokazi da protugradne rakete mogu spriječiti ili značajno smanjiti tuču.

"Teško je reći smanjuje li unošenje reagensa u oblak količinu tuče ili se događa upravo suprotno", ističe Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.

Drugi dodaju da dugogodišnja mjerenja nisu pokazala povezanost između ispaljenih raketa i broja oluja s tučom.

"Kroz godine nismo pronašli korelaciju između količine raketa koje su se koristile za zasijavanje oblaka i broja događaja s tučom", kaže Ivan Guttler, ravnatelj DHMZ-a.

Jedan od stručnjaka slikovito opisuje koliko smatra da su rakete učinkovite.

"Pucanje tih raketa je kao da čovjeku koji ima metastaze date antibiotik i čaj i očekujete da ozdravi", kaže atmosferski fizičar Branko Grisogno.

Rasprava traje godinama

Povratak protugradnih raketa zagovarao je i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro, koji je tvrdio da, unatoč znanstvenim spoznajama, treba poslušati poljoprivrednike.

"Iako je znanstveno dokazano da nisu učinkovite, treba poslušati ljude", rekao je tada.

Najavljivao je i da će inzistirati na njihovu povratku, no do toga nije došlo pa se rasprava nastavlja nakon svake veće tuče.

Dio poljoprivrednika i dalje vjeruje da bi rakete barem mogle smanjiti veličinu ledenih zrna.

"Po mom laičkom mišljenju, utječu na smanjenje oborine, odnosno da tuča bude manjeg promjera pa samim time napravi i manju štetu", smatra Čuček.

Dok klimatske promjene donose sve češće i snažnije oluje s tučom, rasprava o tome može li se šteta spriječiti protugradnim raketama očito još dugo neće završiti.