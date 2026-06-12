Ovo se neće svidjeti FIFA-i: Izbornik domaćina izravno kritizirao veliku promjenu

Utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike počelo je 23. Svjetsko prvenstvo, prvo po novim pravilima. Među brojnim promjenama jest i takozvani "cooling brake" u svakoj utakmici – nešto što se mnogima ne sviđa, pa ni izborniku SAD-a Mauriciju Pochettinu.

"Koristim pauzu za vodu da pomognem igračima. Ali i dalje mi se ne sviđa. Nogomet kakav poznajemo prestat će postojati i postat će neki drugi sport", rekao je izbornik SAD-a.

Podsjećamo, FIFA je uvela pauze radi visokih temperatura i vlage u SAD-u i Meksiku, no ta promjena zahvaća i Kanadu. Pa su mnogi navijači zabrinuti kako će ova promjena ostati i nakon Svjetskog prvenstva. Također strahuju kako je ona samo nastavak amerikanizacije i komercijalizacije sporta jer se na "cooling brakeu" puštaju promidžbene poruke, a već se zna i kako će finale SP-a imati "half-time show" po uzoru na Super Bowl.

Stoga mnogi strahuju kako je ovo samo "uvod" u ono što slijedi – prelazak nogometa sa sporta koji se igra na dvije polovine i u kojemu stvari teku "prirodnim tokom" u sport koji se igra na četiri četvrtine u kojemu svako malo trener može dati neki svoj savjet.