PALI KOD LEIPZIGA

Juranović asistirao u porazu Union Berlina: Teška večer za popularnu trenericu

Juranović asistirao u porazu Union Berlina: Teška večer za popularnu trenericu
Foto: Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia

Leipzig je u prvom poluvremenu vodio 2-0 zahvaljujući golovima Romula i Maxa Finkgräfea

24.4.2026.
23:08
HinaSportski.net
Nogometaši Leipziga pobijedili su u petak u prvoj utakmici 31. kola njemačkog prvenstva Union Berlin 3-1 i približili se za dva boda drugoplasiranoj Borussiji Dortmund.

Bayern, koji je osigurao novi naslov u prethodnom kolu, u subotu će igrati u Mainzu, dok će Dortmund u nedjelju igrati protiv Freiburga. Union Berlin je 11. s 32 boda.

Leipzig je u prvom poluvremenu vodio 2-0 zahvaljujući golovima Romula i Maxa Finkgräfea. Ridle Baku je u drugom poluvremenu povećao vodstvo na 3:0, a utješni gol za goste u 78. je postigao Danilho Doekhi na asistenciju Josipa Juranovića koji je ušao u igru u 60. minuti. 

Rezultati utakmica 31. kola:

RB ​Leipzig - Union Berlin 3-1 (M. Finkgräfe ​22, Rômulo ⁠25, R. Baku 63/D. ‌Doekhi ⁠78)

- Subota:

Mainz - Bayern

Koeln - Bayer Leverkusen

Augsbourg - Eintracht Francfort

Heidenheim - St Pauli

Wolfsburg - Mönchengladbach

Hamburg - Hoffenheim

- Nedjelja:

Stuttgart - Werder Brême

Dortmund - Fribourg

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
