Juranović asistirao u porazu Union Berlina: Teška večer za popularnu trenericu
Nogometaši Leipziga pobijedili su u petak u prvoj utakmici 31. kola njemačkog prvenstva Union Berlin 3-1 i približili se za dva boda drugoplasiranoj Borussiji Dortmund.
Bayern, koji je osigurao novi naslov u prethodnom kolu, u subotu će igrati u Mainzu, dok će Dortmund u nedjelju igrati protiv Freiburga. Union Berlin je 11. s 32 boda.
Leipzig je u prvom poluvremenu vodio 2-0 zahvaljujući golovima Romula i Maxa Finkgräfea. Ridle Baku je u drugom poluvremenu povećao vodstvo na 3:0, a utješni gol za goste u 78. je postigao Danilho Doekhi na asistenciju Josipa Juranovića koji je ušao u igru u 60. minuti.
Rezultati utakmica 31. kola:
RB Leipzig - Union Berlin 3-1 (M. Finkgräfe 22, Rômulo 25, R. Baku 63/D. Doekhi 78)
- Subota:
Mainz - Bayern
Koeln - Bayer Leverkusen
Augsbourg - Eintracht Francfort
Heidenheim - St Pauli
Wolfsburg - Mönchengladbach
Hamburg - Hoffenheim
- Nedjelja:
Stuttgart - Werder Brême
Dortmund - Fribourg
