Vječiti mladić iznenadio: Na povratku ga dočekala jedna od najvećih kazni u povijesti

Romelu Lukaku već dugo nije poznat po bilo kakvim spektakularnim potezima na terenu, ali kao da se posebno potrudio da se njegovi postupci van travnjaka posebno zapmate.

Lukaku, za kojeg stoji kako će za tri tjedna napuniti tek 33 godine, od svog je kluba Napolija dobio kaznu od čak 150.000 eura, što je 20 posto njegove bruto mjesečne plaće, a Talijani dodaju kako je to definitivni pokazatelj kako će na kraju sezone Belgijac napustiti klub.

Razlog ovako velike i nezapamćene kazne je taj što je Lukaku otišao u belgiju i tamo proveo više od dva tjedna bez dozvole. Vratio u Napulj u ponedjeljak i sastao se s direktorom kluba Giovannijem Mannom.

Napadačev agent, Federico Pastorello, također je bio uključen u sastanak u ponedjeljak i bit će zadužen za pronalazak novog kluba za svog klijenta, kojem je ostala još jedna godina ugovora.

Lukaku je zadobio tešku ozljedu mišića na početku sezone, zbog čega je u prvom dijelu sezone bio izvan terena, a ove je sezone postigao samo jedan gol u sedam nastupa, nijedan kao starter.

Prema raznim izvorima, Lukaku se u ponedjeljak nije sastao s Antoniom Conteom, ali napadač se nada da će biti spreman za posljednje tri utakmice Serie A.

