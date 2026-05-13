Zanima vas koliko zarađuje Messi, a koliko Pašalić? Mogli bi ste se iznenaditi

Dok se kod većine igrača mora nagađati koliko zarađuju u MLS-u, taj je podatak javno dostupan. Tako je bilo prijašnjih godina, a tako je i ove.

Elitna nogometna liga u SAD-u ima praksu objavljivanja koliko koji igrač zarađuje, a na vrhu je, bez ikakvog iznenađenja, Lionel Messi iz Inter Miamija, koji zarađuje nešto više od 24 milijuna eura godišnje. Na drugom je mjestu Heung-min Son s plaćom od devet i pol milijuna eura, dok među pet najplaćenijih još ulaze Rodrigo de Paul (8,25 milijuna eura), Hirving Lozano (gotovo osam milijuna) i Miguel Almirón (6,71 milijun eura).

Od hrvatskih igrača najplaćeniji je Petar Musa, koji zarađuje gotovo dva i pol milijuna eura, a slijede ga Marco Pašalić (1,4 milijuna eura) i Kristijan Kahlina (690 tisuća eura).

Bitno je napomenuti da je ovdje riječ samo o ugovoru s klubom. Primjerice, Messi je pristao na manji ugovor u Inter Miamiju nego što bi imao na drugim destinacijama, poput Saudijske Arabije, ali je zauzvrat dobio milijune eura kroz razne sponzorske ugovore s najpoznatijim svjetskim tvrtkama. Navodno je Argentinac čak dobio i mogućnost osnivanja vlastite franšize po znatno nižoj cijeni – nešto što je ranije omogućeno jedino Davidu Beckhamu.

Od ostalih poznatih igrača Thomas Müller zarađuje 4,39 milijuna eura, njegov bivši suigrač Eric-Maxim Choupo-Moting tri milijuna, a Wilfried Zaha 2,34 milijuna eura. Bivši igrač Lokomotive Ibrahim Aliyu, pak, zarađuje 490 tisuća eura godišnje, dok bivši igrač Kustošije Rodolfo Aloko zarađuje nešto više od 210 tisuća eura godišnje.

Čitav popis možete pronaći OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Zohran Mamdani pozitivno šokirao građane idejom: Nogomet seli na ulice New Yorka