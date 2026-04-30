NIJE IZGUBLJEN /

Otkriveno koliko će dugo s terena izbivati jedna od Dalićevih uzdanica

Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

Pašalić je u zadnjim akcijama upisao važnu asistenciju i dobio veću ulogu u Dalićevim planovima

30.4.2026.
14:24
Sportski.net
Marco Pašalić našao se pod znakom pitanja uoči Svjetskog prvenstva, krilni napadač Orlando Cityja već treću utakmicu zaredom nije u kadru zbog ozljede iako se u početku činilo da ozljeda nije ozbiljna.

Marco je došao u Zagreb kod poznatog hrvatskog fizioterapeuta Ivana Porobije nakon rupture kvadricepsa. U ponedjeljak se vratio u SAD, a Porobija je za Gol.hr otkrio kako će Marco uskoro biti spreman za povratak na teren. "S obzirom na to da ozljeda nije baš lagana, radi se o području kod tetive, terapija je bila vrlo intenzivna, ali rezultati su jako dobri. Marco je počeo trčati i, ako sve bude u redu, trebao bi zaigrati za dva tjedna. Kada će to točno biti, to će ovisiti o procjeni kluba i daljnjom oporavku u Orlandu". 

Dakle, Pašalić nije izgubljen za Svjetsko prvenstvo i trebao bi odigrati jednu ili dvije utakmice za Orlando i onda još dvije prijateljske utakmice za Hrvatsku kako bi došao u pravu formu za Svjetsko prvenstvo. 

Pašalić je u zadnjim akcijama upisao važnu asistenciju i dobio veću ulogu u Dalićevim planovima, posebno u sustavu s trojicom u obrani.

Marco PašalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaOrlando CitySvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
