Otkriveno koliko će dugo s terena izbivati jedna od Dalićevih uzdanica

Marco Pašalić našao se pod znakom pitanja uoči Svjetskog prvenstva, krilni napadač Orlando Cityja već treću utakmicu zaredom nije u kadru zbog ozljede iako se u početku činilo da ozljeda nije ozbiljna.

Marco je došao u Zagreb kod poznatog hrvatskog fizioterapeuta Ivana Porobije nakon rupture kvadricepsa. U ponedjeljak se vratio u SAD, a Porobija je za Gol.hr otkrio kako će Marco uskoro biti spreman za povratak na teren. "S obzirom na to da ozljeda nije baš lagana, radi se o području kod tetive, terapija je bila vrlo intenzivna, ali rezultati su jako dobri. Marco je počeo trčati i, ako sve bude u redu, trebao bi zaigrati za dva tjedna. Kada će to točno biti, to će ovisiti o procjeni kluba i daljnjom oporavku u Orlandu".

Dakle, Pašalić nije izgubljen za Svjetsko prvenstvo i trebao bi odigrati jednu ili dvije utakmice za Orlando i onda još dvije prijateljske utakmice za Hrvatsku kako bi došao u pravu formu za Svjetsko prvenstvo.

Pašalić je u zadnjim akcijama upisao važnu asistenciju i dobio veću ulogu u Dalićevim planovima, posebno u sustavu s trojicom u obrani.

