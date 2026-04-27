Milan se oglasio nakon povrede Luke Modrića: Slijede ključni sati nakon zabrinjavajuće ozljede

Zabrinjavajuće vijesti stižu iz Italije, Luka Modrić neće tako brzo natrag na teren. Kapetan hrvatske reprezentacije zadobio je težu ozljedu tijekom derbija između Milana i Juventusa, a talijanski Sky Sports javlja kako dodatne pretrage potvrdile su da je riječ o prijelomu lijeve jagodične kosti.

Do ozljede je došlo u 75. minuti susreta, nakon sudara glavama s Manuelom Locatellijem. Obojica su krenula na istu loptu, no kontakt je bio snažan i utakmica je na nekoliko minuta prekinuta. Dok je veznjak Juventusa mogao nastaviti, Modrić je vidno ošamućen napustio teren.

U prvi mah činilo se da ozljeda nije ozbiljna, no detaljni pregledi dan kasnije pokazali su suprotno. Klub se ubrzo oglasio službenim priopćenjem:

"Pregledi obavljeni danas pokazali su prijelom lijeve jagodične kosti koji zahtijeva kirurški zahvat. Operacija je predviđena u narednim satima, a više detalja bit će priopćeno nakon zahvata."

To znači da je Modrićeva sezona u dresu Milana praktički završena. Iskusni veznjak ove je sezone upisao 36 nastupa i postigao dva pogotka, a na kraju sezone istječe mu jednogodišnji ugovor, uz opciju produljenja.

Ova situacija s posebnom se pozornošću prati i u hrvatskom stožeru. Izbornik Zlatko Dalić sada čeka razvoj događaja, iako je jasno da će oporavak zahtijevati vrijeme. S obzirom na vrstu ozljede, izgledno je da će Modrić, bude li spreman, na Svjetskom prvenstvu nastupiti sa zaštitnom maskom.

Hrvatska reprezentacija turnir otvara 17. lipnja protiv Engleska nogometna reprezentacija u Dallasu, zatim slijedi susret s Panamom u Torontu 23. lipnja, dok je posljednja utakmica grupne faze protiv Gane zakazana za 27. lipnja u Philadelphiji.

