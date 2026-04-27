Milan se oglasio nakon povrede Luke Modrića: Slijede ključni sati nakon zabrinjavajuće ozljede
Na prvi mah činilo se da ozljeda nije ozbiljna, no detaljni pregledi dan kasnije pokazali su suprotno
Zabrinjavajuće vijesti stižu iz Italije, Luka Modrić neće tako brzo natrag na teren. Kapetan hrvatske reprezentacije zadobio je težu ozljedu tijekom derbija između Milana i Juventusa, a talijanski Sky Sports javlja kako dodatne pretrage potvrdile su da je riječ o prijelomu lijeve jagodične kosti.
Do ozljede je došlo u 75. minuti susreta, nakon sudara glavama s Manuelom Locatellijem. Obojica su krenula na istu loptu, no kontakt je bio snažan i utakmica je na nekoliko minuta prekinuta. Dok je veznjak Juventusa mogao nastaviti, Modrić je vidno ošamućen napustio teren.
U prvi mah činilo se da ozljeda nije ozbiljna, no detaljni pregledi dan kasnije pokazali su suprotno. Klub se ubrzo oglasio službenim priopćenjem:
"Pregledi obavljeni danas pokazali su prijelom lijeve jagodične kosti koji zahtijeva kirurški zahvat. Operacija je predviđena u narednim satima, a više detalja bit će priopćeno nakon zahvata."
To znači da je Modrićeva sezona u dresu Milana praktički završena. Iskusni veznjak ove je sezone upisao 36 nastupa i postigao dva pogotka, a na kraju sezone istječe mu jednogodišnji ugovor, uz opciju produljenja.
Ova situacija s posebnom se pozornošću prati i u hrvatskom stožeru. Izbornik Zlatko Dalić sada čeka razvoj događaja, iako je jasno da će oporavak zahtijevati vrijeme. S obzirom na vrstu ozljede, izgledno je da će Modrić, bude li spreman, na Svjetskom prvenstvu nastupiti sa zaštitnom maskom.
Hrvatska reprezentacija turnir otvara 17. lipnja protiv Engleska nogometna reprezentacija u Dallasu, zatim slijedi susret s Panamom u Torontu 23. lipnja, dok je posljednja utakmica grupne faze protiv Gane zakazana za 27. lipnja u Philadelphiji.
