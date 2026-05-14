Brazilska noćna mora: Kako je sudačka greška srušila snove najbolje generacije bh. nogometa

Još 41 dan nas dijeli od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a portal Net.hr tim povodom donosi serijal Mundijalske priče. Kroz niz tekstova prisjetit ćemo se najupečatljivijih, najintrigantnijih i najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili povijest Mundijala. Od slavnih junaka i neočekivanih senzacija do kontroverzi, drama i priča koje su s vremenom pale u zaborav, a ovaj put donosimo priču o zlatnoj generaciji bosanskohercegovačkog nogometa.

Bio je to povijesni trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Prvi put na Svjetskom prvenstvu, nacija je sanjala otvorenih očiju. Nakon hrabrog poraza od Argentine na legendarnoj Maracani, sudbina "Zmajeva" odlučivala se u susretu s Nigerijom. No, umjesto slavlja, taj je meč postao sinonim za nepravdu, a jedna rečenica i danas odzvanja među navijačima: "Nije bio ofsajd!".

Hrabar početak na mitskom stadionu

Reprezentacija predvođena Safetom Sušićem, koju su nosili Edin Džeko, Miralem Pjanić i Zvjezdan Misimović, na Mundijal u Brazilu stigla je nakon dominantnih kvalifikacija, kao jedna od najefikasnijih ekipa Europe. Ždrijeb ih je smjestio u grupu s Argentinom, Nigerijom i Iranom.

Debi je bio vatren, protiv Argentine Lionela Messija na Maracani u Rio de Janeiru. Unatoč autogolu Seada Kolašinca već u trećoj minuti, "Zmajevi" su pokazali zube. Argentina je povela 2:0, ali je Vedad Ibišević u 85. minuti postigao prvi, povijesni pogodak za Bosnu i Hercegovinu na svjetskim prvenstvima za konačnih 2:1. Poraz je bio častan i ostavio je nadu da se protiv Nigerije i Irana može doći do nokaut faze.

Sporna noć u Cuiabi

Druga utakmica, 21. juna u Cuiabi protiv Nigerije, bila je ključna. Bosna i Hercegovina je krenula ofanzivno, a u 21. minuti stadion je eksplodirao. Džeko je zatresao mrežu, no pomoćni sudac je podigao zastavicu. Glavni sudac, Peter O'Leary s Novog Zelanda, bez oklijevanja je poništio gol. Ponovljena snimka je kasnije jasno pokazala, Džeko je bio u dozvoljenoj poziciji.

Kao da to nije bilo dovoljno, samo osam minuta kasnije Nigerija dolazi do vodstva. Peter Odemwingie je postigao gol, ali nakon što je u začetku akcije Emmanuel Emenike očigledno faulirao kapetena Emira Spahića. Sudija se ponovo nije oglasio. Nigerija je pobijedila 1:0 i time zapečatila sudbinu BiH.

"Sudac je bio sramotan", izjavio je bijesni Džeko nakon utakmice. "Idemo kući i tužni smo zbog toga, ali i ovaj sudac bi trebao ići kući. On je promijenio rezultat, promijenio je utakmicu. Zbog njega smo izgubili."

Priznanje, prijetnje i kontroverzna fotografija

Mjesecima kasnije, O'Leary je priznao da je pogriješio). "Bila je to očita greška. Pomoćni sudac je signalizirao, ja sam dosudio. Ipak, kao glavni sudija, ja sam odgovoran", rekao je za novozelandske medije. No, šteta je već bila učinjena. Novozelanđanin je postao neprijatelj broj jedan u BiH, suočivši se s prijetnjama smrću i peticijom za njegovo izbacivanje iz suđenja koju je potpisalo više od 23.000 ljudi.

Dodatnu sol na ranu navijačima utrljala je fotografija koja se pojavila nakon utakmice, a na kojoj se O'Leary smije u zagrljaju s nigerijskim golmanom Vincentom Enyeamom. Sudac je kasnije objasnio da mu je četvrti sudac rekao nešto smiješno, ali za navijače je ta slika bila konačna potvrda nepravde.

U posljednjoj utakmici, rasterećeni "Zmajevi" su pobijedili Iran 3:1, upisavši prvu pobjedu na Mundijalu. Čak je i tadašnji izbornik Irana Carlos Queiroz izjavio: "Uz dužno poštovanje prema Nigeriji i Argentini, najbolja ekipa u grupi nije prošla dalje." Ta izjava bila je slaba utjeha za generaciju koja je mogla i trebala ostvariti puno više, ali je zaustavljena odlukom koja je postala vječni ožiljak bosanskohercegovačkog fudbala.