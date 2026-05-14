Poznato je tko bi trebao nastupiti na prvom 'half time showu' u povijest Svjetskog prvenstva

Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi donosi nam brojne promjene. Bit će ovo prvo prvenstvo s 48 reprezentacija, a novost je i to što će poluvrijeme u finalu trajati znatno dulje od 15 minuta.

Naime, FIFA je odlučila kako će na finalu ovog Svjetskog prvenstva primijeniti "američki model", prema kojem će se na poluvremenu održavati "half-time show" u kojem bi poznati izvođači trebali nastupiti i izvesti "mini-koncert", što bi poluvrijeme Svjetskog prvenstva moglo produžiti na čak 30 minuta.

Na povijesnoj izvedbi trebali bi nastupiti Madonna i južnokorejski bend BTS, ali i legendarna Shakira, koja je već obilježila Svjetsko prvenstvo 2010. svojom pjesmom "Waka Waka". I ove je godine Kolumbijka zaslužna za himnu Svjetskog prvenstva koja se zove "Dai Dai".

Radi se o tri ultrapopularna izvođača, a posebno veliku popularnost ima BTS, koji "zaluđuje" mladu publiku, pogotovo u SAD-u. Ipak, treba napomenuti kako većina navijača nije zadovoljna smjerom u kojem je FIFA krenula, smatrajući ovaj potez dodatnom "komercijalizacijom" i "amerikanizacijom" sporta.

Kritike su FIFA-i upućene i zbog cijena karata, a predsjednik međunarodne nogometne organizacije Gianni Infantino izjavio je kako se FIFA jednostavno "mora" prilagoditi tržištu SAD-a, koji je domaćin prvenstva.

Osim SAD-a, domaćini su dakako i Kanada i Meksiko, što Svjetsko prvenstvo 2026. čini i prvim Svjetskim prvenstvom koje će se održati u trima državama te tek drugim koje će se održati u više od jedne države, nakon Svjetskog prvenstva 2002. u Južnoj Koreji i Japanu.