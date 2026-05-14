FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRILA FIFA /

Poznato je tko bi trebao nastupiti na prvom 'half time showu' u povijest Svjetskog prvenstva

Poznato je tko bi trebao nastupiti na prvom 'half time showu' u povijest Svjetskog prvenstva
×
Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

FIFA je odlučila kako će se na finalu ovog SP-a primijeniti "američki model" po kojem bi poznati izvođači trebali izvesti "mini-koncert" na poluvremenu

14.5.2026.
9:17
Sportski.net
Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi donosi nam brojne promjene. Bit će ovo prvo prvenstvo s 48 reprezentacija, a novost je i to što će poluvrijeme u finalu trajati znatno dulje od 15 minuta.

Naime, FIFA je odlučila kako će na finalu ovog Svjetskog prvenstva primijeniti "američki model", prema kojem će se na poluvremenu održavati "half-time show" u kojem bi poznati izvođači trebali nastupiti i izvesti "mini-koncert", što bi poluvrijeme Svjetskog prvenstva moglo produžiti na čak 30 minuta.

Na povijesnoj izvedbi trebali bi nastupiti Madonna i južnokorejski bend BTS, ali i legendarna Shakira, koja je već obilježila Svjetsko prvenstvo 2010. svojom pjesmom "Waka Waka". I ove je godine Kolumbijka zaslužna za himnu Svjetskog prvenstva koja se zove "Dai Dai".

Radi se o tri ultrapopularna izvođača, a posebno veliku popularnost ima BTS, koji "zaluđuje" mladu publiku, pogotovo u SAD-u. Ipak, treba napomenuti kako većina navijača nije zadovoljna smjerom u kojem je FIFA krenula, smatrajući ovaj potez dodatnom "komercijalizacijom" i "amerikanizacijom" sporta.

Kritike su FIFA-i upućene i zbog cijena karata, a predsjednik međunarodne nogometne organizacije Gianni Infantino izjavio je kako se FIFA jednostavno "mora" prilagoditi tržištu SAD-a, koji je domaćin prvenstva.

Osim SAD-a, domaćini su dakako i Kanada i Meksiko, što Svjetsko prvenstvo 2026. čini i prvim Svjetskim prvenstvom koje će se održati u trima državama te tek drugim koje će se održati u više od jedne države, nakon Svjetskog prvenstva 2002. u Južnoj Koreji i Japanu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.BtsMadonnaShakira
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike