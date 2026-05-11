FIFA u problemu? Kultni stadion tone dok se približava početak Svjetskog prvenstva

Estadio Azteca u Mexico Cityju, otvoren 1966. godine, jedan je od najpoznatijih nogometnih stadiona na svijetu. Stadion je bio domaćin finala Svjetskog prvenstva 1970. i 1986. godine, a za nadolazeći turnir predviđeno je ukupno pet utakmica. Kapacitet stadiona tijekom prvenstva iznosit će 72.766 mjesta.

Među najvažnijim susretima izdvajaju se utakmica otvorenja između Meksika i Južnoafričke Republike 11. lipnja, kao i potencijalni susret osmine finala između domaćina i Hrvatske.

Unatoč velikom značaju objekta, svega mjesec dana prije početka prvenstva pojavile su se ozbiljne sigurnosne zabrinutosti vezane uz stanje infrastrukture stadiona.

Tijekom četvrtfinalne utakmice Liga MX Clausura između Club Americe i Pumas UNAM-a, videosnimke navijača objavljene na društvenim mrežama izazvale su veliku pažnju javnosti. Na snimkama sa stadiona Azteca, poznatog i pod nazivom Banorte Stadium, vidljivi su odlomljeni komadi betona u dijelovima tribina, uključujući i sektore koji su nedavno renovirani u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo.

Iako ozlijeđeni nisu zabilježeni, jedan od navijača podigao je veći komad otpale konstrukcije te ga pokazao kameri uz komentar kako je riječ o “suveniru s utakmice”. Incident je dodatno otvorio pitanja o kvaliteti izvedenih građevinskih radova i dugoročnoj stabilnosti objekta.

— Martinalgui (@MartinoliCuri) May 4, 2026

U sklopu obnove stadiona provedeni su brojni infrastrukturni zahvati, uključujući modernizaciju fasade, pristupnih zona, svlačionica, rasvjete i VIP prostora. Također su obnovljene prometnice i pješačke površine oko stadiona.

Međutim, početkom ožujka na prometnici uz stadion pojavila se velika rupa u tlu, odnosno sinkhole, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti. Tijekom obilaska lokacije od strane predstavnika FIFA-e, kamion tvrtke Coca-Cola, jednog od glavnih sponzora Svjetskog prvenstva, ostao je zaglavljen u oštećenju te je morao biti izvučen uz pomoć specijaliziranih službi.

Mexico City bilježi jednu od najvećih stopa slijeganja tla na svijetu, prvenstveno zbog činjenice da je grad izgrađen na području nekadašnjeg jezerskog dna. Oko 60 posto opskrbe vodom za više od 22 milijuna stanovnika dolazi iz podzemnog vodonosnika, što dodatno ubrzava proces slijeganja tla.

Pojedini dijelovi grada tonu gotovo 25 centimetara godišnje, dok se međunarodna zračna luka pomiče približno dva centimetra mjesečno. Satelitski sustav NISAR sposoban je registrirati i najmanje promjene na površini tla, uključujući pomake ispod vegetacije ili kroz guste oblake.

Trenutno nije službeno potvrđeno jesu li oštećenja na stadionu Azteca izravno povezana sa slijeganjem tla ili su posljedica drugih čimbenika poput građevinskih standarda i kvalitete izvedenih radova. Nadležne institucije i uprava stadiona zasad nisu objavili službeno očitovanje o navedenim incidentima.

