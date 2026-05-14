Engleski skandal ne jenjava: Jakirovićevo potencijalno finale sa Southamptonom pod upitnikom

Southampton je pod istragom Engleske nogometne lige (EFL) zbog navodnog kršenja pravila koja zabranjuju promatranje i snimanje treninga suparničkih momčadi unutar 72 sata prije utakmice, prenosi The Times.

Prema pisanju engleskih medija, slučaj je pokrenut nakon što je objavljena fotografija muškarca koji je, skriven iza stabla, mobitelom navodno snimao trening Middlesbrougha. Upravo je Southampton u polufinalu doigravanja izbacio Middlesbrough pobjedom 2:1 nakon produžetaka.

Navodno se u središtu istrage nalazi William Salt, analitičar iz stožera Tonde Eckerta, koji je optužen da je pratio trening momčadi Kim Hellberga u njihovoj bazi Rockliffe Park u blizini Darlingtona.

Zbog tih optužbi Southampton je službeno optužen za neprimjereno ponašanje, a slučaj je proslijeđen neovisnoj disciplinskoj komisiji EFL-a. Middlesbrough i dio javnosti traže najstrože moguće sankcije, uključujući i potencijalno isključenje Southamptona iz doigravanja.

Disciplinska komisija u ovom slučaju ima širok raspon mogućih kazni, od novčanih kazni do oduzimanja bodova ili čak izbacivanja iz play-offa. EFL pritom kao referencu navodi i raniji slučaj iz 2019. godine, kada je Leeds United kažnjen s 200.000 funti nakon što je njihov tadašnji trener Marcelo Bielsa priznao slanje člana stožera da promatra trening Derby Countyja.

U međuvremenu Middlesbrough može proći kao sretan gubitnik, a Guardian javljako kako momlad nastavlja s pripremama za potencijalno finale doigravanja protiv Hull Cityja, koji vodi Sergej Jakirović.

Odluka disciplinske komisije očekuje se u narednim danima, a nije isključena ni žalba, što dodatno može produljiti cijeli proces i ostaviti otvoreno pitanje mogućih posljedica za Southampton i rasplet doigravanja.