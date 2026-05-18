Trump ruši planove NATO-a: Razotkrio je europsku Ahilovu petu

Kad je Joe Biden u srpnju 2024. najavio da raketa Tomahawk stiže u Europu, njegovi saveznici na kontinentu odahnuli su.

Oružje, s dometom do 2400 kilometara, trebalo je biti raspoređeno u Njemačkoj, što se smatralo znakom američke predanosti NATO-u u Europi.

Ono što Biden nije rekao, a što su zapovjednici NATO-a itekako dobro znali, bilo je da Tomahawci zatvaraju kobnu prazninu u sposobnosti Europe da se brani od Rusije, donoti Telegraph.

Iako je Europa imala zalihe Tomahawka lansiranih s mora i sličnog oružja dugog dometa, nedostajao joj je ekvivalent lansiran s kopna koji bi bio potreban za napad na ciljeve duboko u Rusiji, poput podmorničkih luka i zračnih baza.

Drugim riječima, Tomahawci su bili neophodni, i što prije bi se mogli postaviti u Njemačkoj, usmjereni prema ruskim bazama.

Dvije godine kasnije situacija se pogoršala. Donald Trump ranije ovog mjeseca šokirao je europske saveznike otkazivanjem isporuke Tomahawka usred spora s Njemačkom, ostavljajući europsku Ahilovu petu dugog dometa izloženom.

Berlin se sada nalazi na raskrižju: može se ili vratiti Amerikancima i moliti za projektile, pronaći slično oružje negdje drugdje ili značajno ubrzati zajednički europski projekt projektila dugog dometa.

Foto: US Navy Photo/Alamy/Profimedia

Dogovor iz Washingtona

Boris Pistorius, njemački ministar obrane, sljedeći tjedan će posjetiti Washington u sklopu ofenzive šarma: nada se da će kupiti Tomahawke od SAD-a umjesto da ih periodično raspoređuje, kako je navedeno u Bidenovom prijedlogu.

Berlinski politički insajderi strahuju da su odnosi sa SAD-om toliko loši da bi njemački ministar mogao imati poteškoća s osiguravanjem sastanka s Peteom Hegsethom, američkim ministrom obrane.

Čak i ako SAD pristane prodati Tomahawke, čija se cijena procjenjuje na 3,4 milijuna dolara (2,5 milijuna funti) po jedinici, postoje i drugi problemi, a ne najmanje važno je velika marža koju bi Amerikanci mogli tražiti.

"Svaka kupnja Tomahawka za vlasništvo Bundeswehra (njemačkih oružanih snaga) ne bi ih stavila u ruke Bundeswehra do 2029.", rekao je za The Telegraph Rafael Loss, njemački sigurnosni stručnjak pri Europskom vijeću za vanjske odnose. Ali - ovo je bio dogovor prije nego je počeo rat s Iranom.

"Budući da su SAD koristile prilično velik broj njih u iranskom ratu, vrlo je vjerojatno da će doći do kašnjenja s novim isporukama. I dalje bi to bila sposobnost koju osiguravaju SAD, s američkim ograničenjima u pogledu njihove upotrebe i transfera u druge zemlje. Njemačka ih, na primjer, ne bi mogla predati Ukrajini bez američkog pristanka", dodao je.

SAD su navodno ispalile 850 Tomahawka tijekom rata protiv Teherana, a Japan i Južna Koreja već se suočavaju s kašnjenjima u isporuci projektila.

Unatoč tim nedostacima, jednostavna kupnja Tomahawka i dalje se smatra najboljim rješenjem.

Ukrajinska veza

Telegraph saznaje da bi Ukrajina mogla priskočiti u pomoć Njemačkoj i dati Europi privremeni sustav dugog dometa.

"Njemačka još uvijek pokušava kupiti (Tomahawke) i/ili proizvoditi ih po licenci u Njemačkoj, ali druga je mogućnost suradnja s Ukrajinom", rekao je diplomatski izvor u Berlinu.

Tijekom posjeta Kijevu prije dva tjedna, Pistorius najavio je novo partnerstvo sa svojim ukrajinskim kolegom Mihailom Fedorovim o bespilotnim letjelicama dugog dometa koje mogu pogoditi ciljeve duboko unutar neprijateljskog teritorija.

Sporazum bi Berlin opremio "najsuvremenijim bespilotnim sustavima svih dometa", objavila su dvojica ministara.

To možda zvuči kao usporedba jabuka i naranči - ukrajinskih dronova umjesto američkih projektila - ali stručnjaci kažu da je napredak tehnologije zamaglio granice između te dvije tehnologije.

Shahedi kao projektili

Fabian Hoffman, autor sigurnosnog biltena Missile Matters, tvrdio je kao primjer da se zloglasni iranski dronovi samoubojice Shahed mogu klasificirati kao projektili u smislu da putuju u jednom smjeru i detoniraju pri udaru.

Najmoćnije europsko oružje u arsenalu uključuje britanski Trident II i francuski M51, oba balističke rakete lansirane s podmornica, te njemačku krstareću raketu lansiranu iz zraka Taurus KEPD 350.

Ali sve tri blijede u usporedbi s ruskim RS-28 Sarmatom, poznatim kao "Satan 2", s procijenjenim dometom od 35.000 km, koji je ovog tjedna imao uspješno probno lansiranje, prema navodima Rusije.

Potrebno jačanje satelitske komunikacije

Druga područja u kojima je potrebno poboljšanje, koja su manje dramatična od projektila, ali ne i manje važna, su europske satelitske komunikacijske mreže i njezini zemaljski sustavi protuzračne obrane.

Što se tiče šire slike, dužnosnici NATO-a u Europi također žele ojačati svoje sposobnosti elektroničkog ratovanja, poput suzbijanja neprijateljske protuzračne obrane (SEAD).

Najupečatljiviji primjer SEAD-a dogodio se u Venezueli, gdje su Amerikanci u roku od 20 minuta uništili protuzračnu obranu i zapovjedne sustave u Caracasu, otvorivši put specijalnim snagama za otmicu Nicolása Madura, venezuelanskog predsjednika.

No njemački sigurnosni stručnjaci kažu da je svađa na relaciji njemačkog kancelara Merza i Trumpa samo simptom dugoročnijeg povlačenja Trumpa i njegovih sljedbenika iz Europe.

"Trump može biti vrlo reaktivan, i nije kao da se Merz potrudio uvrijediti Trumpa. Bio je to relativno benigni komentar", rekla je Ulrike Franke, viša suradnica ECFR-a sa sjedištem u Parizu. „On [gospodin Trump] je možda pronašao drugi razlog za to u roku od tjedan dana."

Trump već dugo želi povući američke snage iz Europe. Tijekom svog prvog mandata izdao je izvršnu naredbu o povlačenju 12.000 vojnika iz Njemačke, ali ona nikada nije provedena.

Zapadni dužnosnici kažu da takvi slučajevi pokazuju koliko se Europa hitno treba odviknuti od svoje ozbiljne ovisnosti o američkoj vatrenoj moći. Čak i kada gospodin Trump napusti dužnost, upozoravaju, njegov pokret Maga, prijateljski nastrojen prema Rusiji, vjerojatno će iznjedriti sljedećeg republikanskog kandidata za vodstvo.