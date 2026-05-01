Kijev želi što manje ovisiti o Amerikancima: Jedna azijska sila ulazi u igru

Japansko labavljenje propisa kojima se regulira izvoz oružja otvara put pregovorima koji bi jednog dana mogli dovesti do toga da Tokio isporuči vojnu opremu Ukrajini za borbu protiv ruske invazije, izjavio je u intervjuu za Reuters ukrajinski veleposlanik u Japanu Jurij Lutovinov.

"To nam omogućuje da razgovaramo. Teoretski, to je vrlo veliki korak naprijed", rekao je Lutovinov.

Prošlotjedni potez premijerke Sanae Takaichi koji je olakšala izvoz oružja predstavlja najnoviji pomak Japana od njegovog striktnog pacifističkog stava, a potaknuo je veliko zanimanje jer sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku opterećuju proizvodnju oružja zapadnoga svijeta.

Iako revizija propisa zadržava kontrole na izvoz u zone sukoba, dopušta iznimke koje služe sigurnosnim interesima Tokija, pa se Kijev nada imati od toga koristi, piše Reuters.

Obrana od raketa

Japan povezuje sudbinu Ukrajine sa svojom sigurnošću, suočen s rastućom vojnom moći Kine. Budući da se japanski teritorij proteže na svega 110 km od Tajvana, Tokio se brine da bi bilo koji pokušaj Pekinga da zauzme Tajvan mogao uvući Japan u sukob.

Ubrzo nakon što je Rusija pokrenula rat protiv svog manjeg susjeda 2022., tadašnji japanski premijer Fumio Kishida upozorio je da bi "Ukrajina danas mogla biti Istočna Azija sutra". Odobrio je najveća ulaganja u vojnu industriju od Drugog svjetskog rata, a to je dodatno ubrzala Takaichi od preuzimanja dužnosti premijerke u listopadu.

"Ako Ukrajina padne, imat ćemo veliki efekt domina. Zato su Indo-Pacifik i europski kontinent neodvojivi s gledišta naše sigurnosti", rekao je veleposlanik Lutovinov za Reuters.

'Japan uz Ukrajinu'

Japansko ministarstvo vanjskih poslova i Ured premijerke nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. Takaichi nije javno dala naznake da bi podržala izvoz oružja Ukrajini. Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rekla je u studenom da je "Japan uz Ukrajinu" i da podržava njegove "napore prema postizanju pravednog i trajnog mira" što je prije moguće, priopćio je njezin ured u osvrtu na njihov telefonski razgovor.

Kao i druge zemlje koje su bacile oko na japansku vojnu opremu, Ukrajina bi trebala sklopiti ugovor o prijenosu obrambene tehnologije s Tokijom. Japan je takve sporazume sklopio s 18 zemalja, uključujući Njemačku, Australiju, Filipine i Vijetnam. Lutovinov je rekao da Ukrajina oprezno djeluje zbog osjetljivosti obrambenog izvoza u Japanu.

NATO i Ukrajina

Što se tiče bliže budućnosti, rekao je da bi Tokio mogao pomoći financirati razvoj ukrajinskog sustava protuzračne obrane koji bi smanjio njegovu ovisnost o američkim proizvedenim projektilima Patriot, kojih je sve manje.

"Imamo sve potrebne industrijske kapacitete za proizvodnju. Ali trebamo ulaganja. Trebamo sredstva", rekao je.

Također su u tijeku razgovori o tome da Japan doprinese NATO-ovom Popisu prioritetnih zahtjeva Ukrajine (PURL), programu koji financira kupnju američke opreme za Kijev, rekao je Lutovinov. Kroz taj program isporučeno je više od četiri milijarde dolara opreme i streljiva Ukrajini, a Australija i Novi Zeland su prošle godine postale prve ne-NATO zemlje koje su mu se priključile.

Japanske tvrtke mogle bi pomoći Ukrajini da diverzificira izvore elektronike i mikrokomponenti koje su joj potrebne za tisuće dronova koje je rasporedila na bojišnici, rekao je. Kineske komponente povijesno su dominirale ukrajinskim dronovima, prema izvješću ukrajinskog think tanka Snake Island Institute iz 2025. godine.

