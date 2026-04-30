Stigao odgovor Zelenskog: Putin predložio primirje, Ukrajina otkrila svoj zahtjev

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od SAD-a objašnjenje o prijedlogu Moskve o prekidu vatre koji počinje 9. svibnja.

Pišući na društvenim mrežama u četvrtak, Zelenski je rekao: "Razjasnit ćemo o čemu se točno radi - o nekoliko sati osiguranja za paradu u Moskvi ili nečem više".

"Naš prijedlog je dugoročni prekid vatre, pouzdana i zajamčena sigurnost za ljude i trajni mir", napisao je ukrajinski predsjednik.

On je naložio svom timu da stupi u kontakt s američkom stranom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom prethodne večeri o ograničenom prekidu vatre.

Putin je otvoren za primirje tijekom nadolazećih komemoracija Drugog svjetskog rata, rekao je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

Rusija tradicionalno obilježava pobjedu nad nacističkom Njemačkom 9. svibnja.

