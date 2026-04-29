HALO, HALO /

Putin i Trump razgovarali nakon gotovo dva mjeseca: Na pomolu kraj rata u Ukrajini?

Foto: Profimedia

Radi se o prvom objavljenom telefonskom razgovoru dvojice čelnika od 9. ožujka, nakon što su SAD i Izrael započeli rat u Iranu

29.4.2026.
20:40
Hina
Profimedia
Ruski šef države Vladimir Putin razgovarao je telefonski s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je novinarima u srijedu Putinov savjetnik Jurij Ušakov, pojasnivši da je ruski čelnik iznio ideje o rješavanju sukoba oko iranskog nuklearnog programa.

"Predsjednici su posebnu pozornost posvetili situaciji u Iranu i u Perzijskom zaljevu“, rekao je Ušakov.

"Vladimir Putin smatra da je odluka Donalda Trumpa o produljenju primirja s Iranom ispravna jer bi trebala dati priliku pregovorima i općenito doprinijeti stabilizaciji situacije“, dodao je.

Putin predložio prekid vatre u Ukrajini

Ušakov nije rekao koje je prijedloge Putin dao vezano uz Iran.

Ruski predsjednik također je predložio ponavljanje privremenog prekida vatre u Ukrajini kako bi se sljedeći mjesec obilježila godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, kazao je savjetnik.

Dodao je da je Trump pozitivno reagirao.

Putin je prošle godine najavio slično primirje koje je trajalo tri dana, ali nije bilo dogovoreno s Kijevom.

Ušakov je dodao da je Trump, u prijateljskom i poslovnom razgovoru koji je trajao više od sat i pol, rekao da vjeruje da je dogovor o okončanju rata u Ukrajini blizu.

Radi se o prvom objavljenom telefonskom razgovoru dvojice čelnika od 9. ožujka, nakon što su SAD i Izrael započeli rat u Iranu.

Vladimir PutinDonald TrumpIran
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
