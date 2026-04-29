Dokopali se tajnih ruskih dokumenata: Ukrajinci grade obrambenu liniju vidljivu iz svemira

Ukrajina gradi neprekinutu obrambenu liniju od Kijevskog akumulacijskog jezera do grada Sumija kako bi spriječila Rusiju u stvaranju takozvane tampon zone, kazao je načelnik inženjerskih trupa Zapovjedništva pomoćnih snaga ukrajinske vojske. Brigadni general Vasilj Sirotenko je kazao da su radovi toliko veliki da se vide iz svemira, prenosi Ukrinform kojeg citira Kyiv Post.

"Moguće je djelovanje u svim smjerovima. Neprijatelj je naučio stvarati grupacije i brzo prebacivati snage s jednog boka na drugi", pojasnio je.

Sirotenko kaže da Ukrajina ulaže velike napore i resurse kako bi što brže izgradila obrambenu liniju koja će spriječiti Rusiju da zaprijeti iz tog smjera.

Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ruske federacije (AFU) Oleksandr Sirski rekao je prije tjedan dana da Rusija pregrupira svoje jedinice i premješta rezerve na frontu, što može ukazivati na pripreme za novu ofenzivu.

Prema njegovim riječima, ruske snage žele zauzeti ne samo Donbas, nego cijelu Ukrajinu. Projekt DeepState također je izvijestio da Rusija nastavlja s naporima za uspostavljanje "tampon zone“ uz granicu u regiji Sumi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su ukrajinske obavještajne službe dobile interne ruske vojne dokumente u kojem ruski Glavni stožer priznaje da nije ispunio zadaće Kremlja.

Zelenski dodaje da ukrajinska vojska nanosi velike gubitke ruskim trupama, ali upozorava da rusko vodstvo priprema nove ofenzive te da bi moglo pojačati mobilizaciju.

Zelenski: Ukrajina će nastaviti povećavati domet napada na Rusiju

Zelenski je u srijedu kazao i da će Ukrajina nastaviti povećavati domet napada na Rusiju, objavivši snimku napada na cilj udaljen više od 1500 kilometara.

Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala napade unutar Rusije, ciljajući rafinerije nafte, skladišta i luke kako bi onesposobila najveći izvor financiranja rata u Ukrajini, dok globalne cijene rastu zbog rata u Iranu.

Zelenski je u objavi na mreži X naveo da je ukrajinska služba sigurnosti izvijestila o uspješnom napadu duboko unutar Rusije, nazvavši to "novom fazom u korištenju ukrajinskog oružja za ograničavanje potencijala ruskog rata".

Ukrajinski predsjednik objavio je video na kojem se vidi kako se dim uzdiže prema nebu, ali nije identificirao pogođeni cilj. "Udaljenost zračnom linijom je veća od 1500 kilometara. Nastavit ćemo produživati te domete", rekao je.

Ukrajinska služba sigurnosti (SBU) kasnije je objavila da su njezine bespilotne letjelice tijekom noći pogodile rusku crpnu stanicu za naftu u blizini grada Perma, udaljenog oko 1500 kilometara od Ukrajine.

U utorak je napad ukrajinske bespilotne letjelice izazvao veliki požar u ruskoj rafineriji nafte u crnomorskoj luci Tuapse, što je bio treći napad na tu rafineriju u manje od dva tjedna.

Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je taj napad kao dokaz učestalih ukrajinskih napada na civilne ciljeve.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane priopćilo je da je od 2022. godine, kada je Rusija pokrenula opću invaziju, Ukrajina povećala domet svojih napada na Rusiju za 170 posto.

Ukrajina je od invazije 2022. godine izgradila zalihe oružja dugog dometa domaće proizvodnje.

U veljači su ukrajinske bespilotne letjelice pogodile rafineriju Uhtu u ruskoj regiji Komi, udaljenu oko 1750 kilometara od ukrajinske granice, rekli su regionalni dužnosnici.

"Važno je da svaki napad smanjuje sposobnosti ruske vojne industrije, logistike i izvoza nafte", zaključio je Zelenski.

