Nije potreban ni jedan ispaljeni metak: Ovo je prava prijetnja za Tajvan

Deseci plovila kineske obalne straže počeli su provoditi "rutinske carinske preglede" trgovačkih brodova koji se približavaju Tajvanu. Peking se poziva na kineski carinski zakon i tvrdi da ima pravo regulirati protok ljudi i robe iz i u "provinciju Tajvan". Tako odjednom sva plovila, ali i zrakoplovi koji ulaze ili izlaze iz Tajvana, najprije moraju stati u kopnenu luku u provinciji Fujian prije nego što nastave prema svom konačnom odredištu.

To, ukratko, znači da je Peking preuzeo kontrolu nad većinom tajvanskih veza s vanjskim svijetom, ali kineski diplomati inzistiraju da nije u pitanju blokada. Ljudi i roba mogu "slobodno teći" dokle god se pridržavaju kineskih zakona, a postoji tek nekoliko važnih iznimki: nema više dopremanja oružja u Tajvan, kao ni komponenti s dvojnom namjenom koje Tajvan može koristiti za izradu oružja, nema više američkih vojnih "savjetnika".

Ovo naslućuje i da bi članovi tajvanske Demokratske progresivne stranke, koje Peking naziva "separatistima", mogli bi imati poteškoća s dobivanjem izlaznih viza, baš kao i inženjeri tvrtke Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) i članovi njihovih obitelji, piše Foreign Affairs.

Promjena pravila, bez rata

Sve ovo u praksi znači da je teret eskalacije sada prebačen na SAD. Naime, iako su kineske akcije duboko alarmantne, one nisu prekinule lance opskrbe pa se ovo ne može promatrati kao tradicionalni čin vojne agresije. Osim toga, najvažniji tajvanski izvoz, GPU čipovi koji pokreću revoluciju umjetne inteligencije, zasada i dalje imaju slobodan prolaz, pa tako i prema SAD-u.

Ipak, prihvaćanje ovakve kineske prakse moglo bi se na duge staze pokazati kao - šah-mat, kako za SAD, tako i za zemlje u regiji, američke saveznike. Problematično je, naime, oslanjati se na dobru volju Pekinga da će izvoz čipova zauvijek teći neometano.

Sama činjenica da kinesko "stezanje obruča" oko Tajvana ne nudi takva jamstva, daje naslutiti da sličnu vrstu pritiska Kina može upotrijebiti i na zemlje u regiji: Japan, Filipine i Južnu Koreju. Odnosno, da nije potreba fizička sila da bi se ekonomije tih zemalja okrenule protiv SAD-a, a priklonile Kini.

Suptilan manevar s Tajvanom pokazuje i nešto puno ozbiljnije: Kina ima poluge krenuti u reorganizaciju regionalnog pa i globalnog gospodarskog poretka bez pokretanja rata.

Foto: Profimedia

Koji je plan za 'sivu zonu'?

SAD je uložio ogroman napor u pripreme za potpunu amfibijsku invaziju na Tajvan. Međutim, čini se da putevi do tajvanske krize dolaze kroz "sivu zonu": "karantene", prisilne mobilizacije amfibijskih snaga na kopnenoj strani Tajvanskog tjesnaca i drugi oblici obračuna koji graniče s krizom. Ono što je zajedničko svim tim scenarijima je ozbiljna promjena činjenica na terenu i to da se odgovornost za eskalaciju prebacuju na SAD.

SAD nema jasnu strategiju za upravljanje takvom vrstom krize: nema unaprijed koordiniran ekonomski odgovor, doktrinu za komunikaciju s financijskim tržištima i nema jasan plan za za opskrbu Tajvana u uvjetima karantene, kao ni za potencijalnu evakuaciju stranih državljana s otoka.

Kamen temeljac Xijevog naslijeđa

Kineski predsjednik Xi Jinping dosljedno tvrdi da teži "mirnom ponovnom ujedinjenju" Tajvana s Kinom. Takvo ujedinjenje podrazumijevalo bi da Tajvan pristaje na aranžman "jedna zemlja, dva sustava" - odnosno, prihvaća da je dio Kine u zamjenu za pravo na autonomno upravljanje - u stilu Hong Konga. To ga, naravno, izlaže riziku da bi Peking s vremenom mogao smanjiti autonomiju otoka, baš kao što je učinio s Hong Kongom, a zatim i preuzeti kontrolu nad tajvanskom bazom za proizvodnju poluvodiča.

Xi je definirao strogi rok za postizanje simboličnog "ponovnog ujedinjenja" s Tajvanom - 2049. godina. Isti rok dao je za postizanje "nacionalne pomlađenosti", svog šireg projekta. Za Xija su ta dva cilja su povezana, a znače uspostavljanje potpune kineske premoći: ekonomska modernizacija, tehnološka samodostatnost, nesputana vojna dominacija i još mnogo toga.

Tajvan predstavlja kamen temeljac Xijeve strategije što znači, jedan pogrešan potez protiv Tajvana može ugroziti cijeli njegov projekt. Kako se to ne bi dogodilo, Xi je postupno rotirao status quo: kretao se metodično, suptilno testirao američku odlučnost i potkopavao moral Tajvana. To sve iziskivalo je, i još uvijek iziskuje, i napor cijele kineske vlade.

Foto: Profimedia

Borci Narodnooslobodilačke vojske (PLA) neumoljivo ulaze u tajvansku zonu identifikacije protuzračne obrane. Bespilotne letjelice dugog dometa kruže oko otoka. Kineski sudovi zahtijevaju od trećih zemalja da deportiraju tajvanske državljane u Kinu na suđenje. Odjel za rad ujedinjenog fronta provodi operacije dezinformiranja i obučava agente unutar tajvanskog sigurnosnog establišmenta.

Svi ovi napori ulaze u domenu sive zone, a postavljaju temelje za razne poteze protiv Tajvana, uključujući karantenu, u kojoj Peking tvrdi da ima pravo kontrolirati tko i što dolazi i odlazi iz Tajvana bez prekidanja lanaca opskrbe, izazivanja ekonomskog šoka ili fizičkog ograničavanja tajvanske trgovine.

Zastrašujuće simulacije

Vježbe PLA "Misija pravde 2025." u prosincu 2025., simulirale su blokadu glavnih tajvanskih lučkih gradova s ​​14 plovila obalne straže i 18 ratnih brodova. Zone vježbi preklapale su se s tajvanskim teritorijalnim vodama i protezale gotovo cijelom dužinom Tajvanskog tjesnaca.

Tjednima kasnije, Kina je mobilizirala tisuće ribarskih brodova u plutajuće barijere duge preko 300 kilometara u Istočnom kineskom moru. Formacije su bile toliko guste da su teretni brodovi morali krivudati kroz njih. Ove vježbe demonstrirale su impresivno zapovijedanje i kontrolu nad nominalno civilnim plovilima koja bi mogla podržati karantenu te djelomičnu ili potpunu blokadu Tajvana.

Foto: Profimedia

Kina ima i druge mogućnosti. Primjerice, može demonstrativno mobilizirati za amfibijsku invaziju, premještajući mobilne projektile i civilne mega-trajekte, šaljući podmornice naoružane nuklearnim oružjem i postavljajući amfibijske jedinice PLA, pod krinkom rutinske "vježbe", kao što su to učinile ruske snage kada su se okupile na ukrajinskoj granici u jesen 2021.

To bi na Tajvan stavilo ogroman psihološki pritisak, a ako bi Xi procijenio da je odgovor SAD-a i saveznika slab, mogao bi pokrenuti prvi kinetički udar uz minimalnu najavu.

Kriza sive zone

Peking nesumnjivo favorizira karantenu radi njezine suptilnosti i kako bi jasno dao do znanja koje načelo Kina može upotrijebiti prema svakoj zemlji u regiji. Odluči li Xi na ovaj način dokazati da SAD ne može učinkovito odgovoriti na njegov "recept", to bi nanijelo nepopravljivu štetu američkim saveznicima u regiji.

Dodatni problem, sve ovo i samu Kinu izlaže riziku da bude prisiljena djelovati, ako njezine suptilne metode naiđu na otpor. Povijest je već puno puta pokazala da krize koje graniče sa sukobima često eskaliraju zato jer vođe procjenjuju da povlačenje postaje skupo za njihov ugled. A svaka potencijalna ekskalacija vodi korak bliže kinetičkoj ili čak nuklearnoj eskalaciji. Prema analizi Foreign Affairsa, SAD sve ovo ne bi trebao mirno promatrati.

Foto: Profimedia

Peking, naime, već neko vrijeme ubrzano gradi ekonomsku samodostatnost kako bi osigurao da može izdržati kratkoročne ekonomske potrese bolje od SAD-a i njegovih saveznika. Kina aktivno održava kontrolu kapitala, gradi strateške rezerve i razvija alternativne platne sustave koje bi mogla koristiti za očuvanje domaće financijske i makroekonomske stabilnosti te nastavak trgovine sa svijetom za slučaj da se SAD okrene potpunom ekonomskom ratu.

Moglo bi se reći, Peling se kladi da će izgledi za "ekonomsko međusobno osigurano uništenje" prije služiti kao sredstvo odvraćanja za Washington nego kao sredstvo odvraćanja za Kinu. A pojača li u takvom scenariju Kina pritisak, SAD bi imao samo dvije mogućnosti za umirivanje tržišta: morao bi tolerirati kinesko postupno uspostavljanje kontrole nad tajvanskim gospodarstvom ili bi morao pokrenuti masovni koordinirani paket odgovora na fiskalnu i monetarnu krizu. Ovo posljednje bio bi mudar i politički nužan potez, ali ne bi mogao doista umiriti svjetsko gospodarstvo.

Zapravo, u krizi sive zone, SAD bi morao pokušati učiniti četiri kontradiktorne stvari odjednom: evakuirati civile s Tajvana, uvjeriti Tajvan da se ne treba predati, uvjeriti financijska tržišta da ne trebaju paničariti i upozoriti Peking da se povuče. Svi ti potezi su u izravnoj napetosti jer, objava evakuacije sugerira da je sukob neizbježan, Tajvan bi to mogao protumačiti kao znak napuštanja, a mogao bi doći u napast i kapitulirati pred Pekingom. I četvrto, tržišta bi sve to mogla protumačiti kao potvrdu da je rat neizbježan.

Četiri stupa odvraćanja

Promišljanje o ovim problemima - a posebno o kompleksnoj evakuaciji koja se na Tajvanu može izvesti jedino zračnim putem - traži rješenje koje se mora unaprijed koordinirati, jer improvizacija može završiti loše. Najbolje bi, naravno, bilo da SAD ima integriranu strategiju za odvraćanje i odgovor na krizu sive zone. Ali da bi to bilo moguće, potrebna su četiri stupa odvraćanja koji bi Kini signalizirali američku i savezničku odlučnost i suzdržanost.

Prvi stup odvraćanja je politički. SAD treba produbiti suradnju s Tajvanom, tako da ona nadilazi prodaju oružja, i fokusirati se na jačanje trgovinske suradnje i jasnu javnu podršku vodećim političkim strankama Tajvana. Potrebno je izgraditi koaliciju zemalja koje imaju interes očuvati mir u regiji. Takva koalicija trebala bi uključivati Australiju, Kanadu, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo - zemlje koje zajedno s SAD-om predstavljaju više od trećine globalnog BDP-a i gotovo polovicu globalnih obrambenih troškova. To je jezgra koja bi trebala razraditi planove za nepredviđene situacije, karantenu, evakuaciju, opskrbu i ekonomsku koordinaciju, između ostalog.

Dodatno, SAD je neodređen oko detalja statusa Tajvana. Washington treba modernizirati način na koji komunicira svoj dvosmisleni stav, a kojim bi se Peking upozorilo da bi prisila u sivoj zoni u jednoj domeni mogla izazvati proporcionalne američke odgovore u drugim zonama. Primjerice, počne li Peking prisilno pregledavati brodove koji plove za Tajvan, Washington bi mogao odgovoriti produbljivanjem i formaliziranjem političke i vojne suradnje s Tajvanom.

Foto: Profimedia

Drugi stup odvraćanja je vojska. SAD treba dati prioritet asimetričnim sposobnostima koje iskorištavaju njegovu trajnu prednost nad Kinom u streljivu dugog dometa, bespilotnim letjelicama, podmorskom ratovanju, elektroničkom ratovanju i pomorskim minama. Mora obnoviti svoj zastarjeli pomorski logistički sustav u bliskoj suradnji s Australijom i Japanom. Što Kina više pojačava pritisak sive zone, to dublja mora postati obrambena i industrijska suradnja s Tajvanom.

Treći stup je strateški. Kina je uključena u najbrže nuklearno gomilanje od početka Hladnog rata, krećući se prema 1500 bojevih glava do 2035. godine. Njena doktrina strateškog odvraćanja namjerno je nejasna i osmišljena kako bi zakomplicirala donošenje odluka SAD-a na svakoj razini eskalacije. SAD moraju nastaviti modernizirati svoje nuklearne snage i sustave isporuke, rasporediti više sposobnosti srednjeg dometa u Indo-Pacifiku i istražiti aranžmane o dijeljenju nuklearnog oružja s Japanom i Južnom Korejom. Treba nastaviti preusmjeravati svoje sustave zapovijedanja, kontrole i nadzora s malog broja sofisticiranih, izuzetno skupih satelita ranjivih na napad na otporniju mrežu dronova, balona i malih, jeftinih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti. Umjetnu inteligenciju također treba tretirati kao strateški instrument.

Četvrti stup, ekonomsko odvraćanje, zahtijeva najveću reviziju pristupa. Sveobuhvatne sankcije, financijsko isključenje i prekidi trgovine nisu ozbiljne opcije, osim u ekstremnim scenarijima jer bi njihova provedba zahtijevala političku volju za toleriranje teške samonanesene boli. Umjesto naglašavanja kako SAD može kazniti Kinu, mudrije je ekonomskim odvraćanjem pokazati Kini da SAD i saveznici mogu iskoristiti tajvansku krizu za pokretanje postupnog restrukturiranja globalnog gospodarstva pod vlastitim uvjetima i u vlastitu korist.

Foto: Profimedia

Primjerice, može se formirati mreža bilateralnih i multilateralnih sporazuma o ekonomskoj sigurnosti koja bi stvorila osnovu za novu međunarodnu ekonomsku arhitekturu, vraćajući teret ekonomske eskalacije natrag na Peking. Tu bi se veće tarife ili kvote koristile kao sredstvo koje teži postupnom ukidanju određenih uvoza iz Kine. Ta se taktika može koristiti i u mirno vrijeme, a ako Kina prijeđe crvene linije, mogao bi se zauzeti isti pristup širem udjelu trgovine, moguće ubrzano i kroz veću koaliciju zemalja.

Ipak, ovi stupovi ne bi trebali biti usmjerena na Kinu ili Komunističku partiju Kine, već na samog Xija, kako bi mu se pokazalo da tajvanska kriza ne bi bila samo vojno skupa, već i politički izolirajuća, ekonomski pogubna i strateški uzaludna na načine koji bi njegovo "nacionalno pomlađivanje" učinili nedostižnim. Alati za to postoje; samo ih treba objediniti u okviru jedne strategije. SAD i Tajvan mogu održati mir još jednu generaciju, ali samo ako se - u suradnji sa saveznicima - počnu pripremati za krizu, a ne samo za rat.

