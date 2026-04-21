Povijesni zaokret! Ne smiju se naoružavati, ali otvaraju vrata globalnom tržištu oružja

Japan je u utorak predstavio svoju najveću reviziju pravila o izvozu obrambene opreme unazad nekoliko desetljeća, ukidajući ograničenja na prodaju oružja u inozemstvu i otvarajući put izvozu ratnih brodova, raketa i drugog oružja.

Ovaj potez, usmjeren na jačanje japanske obrambene industrijske baze, označava još jedan korak dalje od pacifističkih ograničenja koja su oblikovala japansku poslijeratnu sigurnosnu politiku, a poduzet je usporedno s naporima za produbljivanje veza s drugim zemljama u Aziji kako bi se suprotstavio rastućem regionalnom utjecaju Kine, piše Reuters.

Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku opterećuju američku proizvodnju oružja, proširujući mogućnosti za Japan.

Kina odlučno protiv 'nepromišljenih akcija' Japana

Istodobno, američki saveznici u Europi i Aziji traže diverzifikaciju dobavljača jer dugogodišnje sigurnosne obveze Washingtona izgledaju manje izvjesne pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

"Nijedna zemlja sada ne može sama zaštititi vlastiti mir i sigurnost, a partnerske zemlje koje se međusobno podržavaju u smislu obrambene opreme su neophodne“, rekla je japanska premijerka Sanae Takaichi u objavi na X.

Dok su zemlje poput Filipina pozdravile promjenu, Kina nije bila impresionirana.

Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia

"Kina je duboko zabrinuta zbog ovoga", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na dnevnoj konferenciji za novinare, dodajući da će Peking "ostati vrlo budan i odlučno se oduprijeti svim nepromišljenim akcijama Japana prema novom obliku militarizma".

Odnosi između Japana i Kine su na niskoj razini otkako je Takaichi u studenom izjavio da bi kineski napad na Tajvan koji ugrožava opstanak Japana mogao izazvati vojni odgovor.

Filipini, SAD i Njemačka pozdravili promjenu

Revizijom se uklanja pet izvoznih kategorija koje su većinu vojnog izvoza ograničavale na opremu za spašavanje, transport, upozoravanje, nadzor i čišćenje mina. Ministri i dužnosnici će umjesto toga procijeniti prednosti svake predložene prodaje.

Japan će zadržati tri izvozna načela koja ga obvezuju na strogu provjeru, kontrolu transfera u treće zemlje i zabranu prodaje zemljama uključenim u sukobe. No, u prezentaciji u kojoj su navedene promjene, vlada je rekla da se iznimke mogu napraviti kada se to smatra potrebnim za nacionalnu sigurnost.

Japanski dužnosnici i strani diplomati rekli su Reutersu da zemlje od Poljske do Filipina istražuju mogućnosti nabave dok moderniziraju svoje snage. Jedan od prvih poslova mogao bi biti izvoz rabljenih ratnih brodova u Manilu, rekla su dva izvora.

Foto: Ted ALJIBE/AFP/Profimedia

Filipinski ministar obrane Gilberto Teodoro pozdravio je promjenu pravila u Japanu, rekavši u izjavi da će ona omogućiti pristup obrambenim "artiklima najviše kvalitete" koji će "ojačati domaću otpornost" i "doprinijeti regionalnoj stabilnosti odvraćanjem".

Filipini, zajedno s japanskim jugozapadnim otočnim lancem, čine dio onoga što vojni planeri nazivaju Prvim otočnim lancem, nizom otoka koji Kini omeđuje pristup od njezinih obalnih voda do zapadnog Pacifika. Manila i Tokio potpisali su u rujnu sporazum kojim se olakšava djelovanje njihovih snaga na međusobnim teritorijima, a u siječnju su ublažili pravila za razmjenu vojne opreme.

Američki veleposlanik u Japanu, George Glass, u objavi na X-u proglasio je promjenu pravila izvoza "povijesnim korakom" za jačanje kolektivne obrane. Njemačka izaslanica u Tokiju, Petra Sigmund, rekla je da je to stvorilo prilike za dublju suradnju "s ciljem jačanja globalne stabilnosti".

Izgradnja vlastite vojske

Tokio se nada da će izvoz obrambene opreme ojačati njegovu industrijsku bazu povećanjem obujma proizvodnje, smanjenjem troškova po jedinici i dodavanjem proizvodnih kapaciteta na koje bi se mogao osloniti u vojnoj krizi.

Izvođači radova kao što je Mitsubishi Heavy Industries mogu graditi napredne sustave, uključujući podmornice, borbene zrakoplove i rakete, ali su desetljećima ovisili o malim narudžbama od jednog kupca, japanskih snaga samoobrane.

Japan ulaže neviđene napore u jačanje svoje vojske - kupujući projektile, nevidljive zrakoplove i dronove za koje tvrdi da su potrebni za odvraćanje bilo kakve prijetnje koju predstavlja Kina, uključujući i prijetnju oko otoka u blizini Tajvana. Peking je izjavio da su njegove namjere u istočnoj Aziji i drugdje miroljubive.

Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia

Tokio također razvija borbeni zrakoplov sljedeće generacije s Velikom Britanijom i Italijom za raspoređivanje sredinom 2030-ih, što je dio strategije dijeljenja troškova razvoja i dobivanja pristupa novoj tehnologiji.

Japan je posljednjih godina stalno povećavao obrambene izdatke na 2% BDP-a, a očekuje se da će Takaichijeva vlada ove godine najaviti daljnja povećanja kada objavi novu sigurnosnu strategiju.

