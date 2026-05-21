NAŠ DRAGULJ /

Veliki adut Vatrenih dobio još jedno priznanje: Nominiran je za prestižnu nagradu

Veliki adut Vatrenih dobio još jedno priznanje: Nominiran je za prestižnu nagradu
Foto: Julio Aguilar/Getty images/Profimedia

O pobjedniku odlučuje žiri sastavljen od sportskih novinara iz najuglednijih europskih medija

21.5.2026.
21:53
Sportski.net
Julio Aguilar/Getty images/Profimedia
Luka Vušković oduševljava cijeli nogometni svijet svojim partijama. Ove sezone je briljirao u HSV-u na posudbi iz Tottenhama i bit će velika uzdanica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu koje se bliži. 

Sada mu je stiglo još jedno priznanje. Talijanski list Tuttosport stavio ga je na deseto mjesto liste u utrci za nagradu Golden Boy. Nagrada je to koju je talijanski list utemeljio 2003. godine kao priznanje za najboljeg nogometaša mlađeg od 21 godine. O pobjedniku odlučuje žiri sastavljen od sportskih novinara iz najuglednijih europskih medija, uključujući francuski L'Équipe, španjolsku Marcu i britanski The Times, a vrednuju se postignuća tijekom cijele kalendarske godine.

 

 

Iako je konačna odluka još daleko i ovisit će o nastupima na Svjetskom prvenstvu i početku iduće sezone, početna lista otkrila je glavne favorite. Zanimljivo, listu predvodi Barcelonin Lamine Yamal, no on prema pravilima ne može ponovno osvojiti nagradu nakon trijumfa 2024. godine. Stoga se kao glavni favorit ističe njegov klupski suigrač, stoper Pau Cubarsí.

Visoko kotiraju i Warren Zaïre-Emery iz Paris Saint-Germaina, Ousmane Diomandé iz lisabonskog Sportinga te Estevão iz Chelseaja. Konkurenciju u samom vrhu dodatno zaoštravaju Ayyoub Bouaddi (Lille), Lennart Karl (Bayern München) i još jedan Chelseajev dragulj, Jorrel Hato, što samo potvrđuje u kakvom se elitnom društvu Vušković našao.

U 28 nastupa u Bundesligi Luka Vušković postigao je čak šest pogodaka, što ga čini jednim od najefikasnijih braniča u ligama petice. Za očekivati je da ćemo ga sljedeće sezone gledati u prvoj momčadi Tottenhama. 

