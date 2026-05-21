Tuchel šokirao Engleze: Na SP bez dvije zvijezde Uniteda i jedne Cityja

Engleski mediji su tijekom četvrtka objavili da se na reprezentativnom popisu engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji će službeno biti objavljen u petak, neće naći Harry Maguire i Fikayo Tomori.

U pitanju su dva obrambena igrača koje je Tuchel zvao u reprezentaciju prilikom posljednje akcije, a to su bile prijateljske utakmice protiv Japana i Urugvaja. Za englesku reprezentaciju je 33-godišnji Maguire, inače igrač Manchester Uniteda, upisao 66 nastupa u karijeri te je pritom postigao sedam golova.

"Bio sam uvjeren da sam nakon ovakve sezone mogao odigrati važnu ulogu za svoju zemlju ovog ljeta. Odluka me šokirala i uništila. Ništa mi nije značilo više od nošenja tog dresa i predstavljanja svoje zemlje tijekom svih ovih godina. Želim igračima sve najbolje ovog ljeta", objavio je Maguire na svojim društvenim mrežama.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



Igrač Milana Tomori za Englesku je odigrao šest utakmica.

Osim njih dvojice, The Athletic piše kako se na popisu neće naći niti Phil Foden iz Manchester Cityja, kao niti Maguireov suigrač Luke Shaw i Chelseajev Levi Colwill. Priliku kod Tuchela će na SP dobiti Kobbie Mainoo (Man United), Tino Livramento (Newcastle) i Noni Madueke (Arsenal).

Engleska se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L gdje je i Hrvatska. Preostala dva sudionika skupine su Gana i Panama.

Upravo će Hrvatska i Engleska odigrati utakmicu prvog kola skupine L, a dvoboj se igra u Dallasu 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu.