'DIVLJE PČELE' /

Ranko Badurina u naletu bijesa i očaja: 'Ubio je mog Franu!'

Ranko Badurina u naletu bijesa i očaja: 'Ubio je mog Franu!'
Foto: RTL

U emotivnom i napetom trenutku pred Jerkom, koji je pokušavao smiriti situaciju, Ranko je izgovorio optužbu koja je šokirala sve

21.5.2026.
22:45
U RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' Ranko Badurina potpuno je izgubio kontrolu nakon novih saznanja o slučaju koji ga razdire iznutra. U Vrilu se atmosfera dodatno zaoštrila nakon što je Vinko Rukavina, jedan od ključnih osumnjičenika, navodno inscenirao zdravstvene probleme i nestao bez traga, dok je Toma Domazet počeo hitno rasprodavati imovinu, što je kod Ranka dodatno učvrstilo uvjerenje da pokušavaju pobjeći.

Za Ranka, koji je od početka uvjeren u njihovu krivnju, takvi potezi bili su jasan znak da se istina pokušava prikriti. U naletu bijesa i očaja, uvjeren da im se približava kraj, prokomentirao je kako “spašavaju živu glavu”, sve više gubeći kontrolu nad sobom.

Slom pred prijateljem

U emotivnom i napetom trenutku pred Jerkom, koji je pokušavao smiriti situaciju, Ranko je izgovorio optužbu koja je šokirala sve.

“Ubio je mog Franu!” viknuo je slomljeni otac, a njegove riječi odjeknule su kao krik boli i nemoći. U naletu emocija optužio je Tomu za smrt svog sina, potpuno obuzet bijesom i željom za osvetom.

Njegovo stanje postajalo je sve nestabilnije, a Jerko je u tom trenutku pokušavao spriječiti da situacija potpuno izmakne kontroli.

“Ranko, ne možeš ovako, smiri se”, ponavljao je, svjestan da ga mora zaustaviti prije nego što napravi nešto nepromišljeno.

Dok ga je fizički pokušavao zadržati, Jerko je shvaćao ozbiljnost situacije i činjenicu da je Ranko na rubu da sam uzme pravdu u svoje ruke, što bi moglo dovesti do nove tragedije.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
