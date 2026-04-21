FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRZAVICE SA SAD-OM /

Nuklearni skandal na pomolu? Optužili ministra da je otkrio povjerljive podatke: 'Apsurdno'

Nuklearni skandal na pomolu? Optužili ministra da je otkrio povjerljive podatke: 'Apsurdno'
×
Foto: Yonhap News/Newscom/Profimedia

Ministarstvo obrane Južne Koreje u utorak je odbilo komentirati bilo kakve promjene u dijeljenju obavještajnih podataka sa SAD-om

21.4.2026.
6:54
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung odbacio je kao "apsurdne" tvrdnje da je njegov ministar zadužen za odnose sa Sjevernom Korejom otkrio povjerljive informacije o nuklearnim postrojenjima u Pyongyangu koje su im dostavile Sjedinjene Američke Države. 

Južnokorejski mediji izvijestili su da je SAD prestao dijeliti dio obavještajnih podataka o Sjevernoj Koreji, djelomično zato što je ministar za ujedinjenje Chung Dong-young javno govorio o ranije nepotvrđenom postrojenju za obogaćivanje urana u toj zemlji.

Chung i njegovo ministarstvo naveli su da su njegove izjave iz ožujka o postrojenju u području Kusonga u Sjevernoj Koreji  bile temeljene na javno dostupnim informacijama, uključujući istraživačke izvještaje.

"Jasna je činjenica da je postojanje nuklearnog postrojenja u Kusongu bilo široko poznato u svijetu i prije Chungovih javnih komentara, kroz razne istraživačke izvještaje i medije”, napisao je Lee u objavi na mreži X kasno u ponedjeljak. "Svaka tvrdnja ili potez koji se temelji na ideji da je ministar Chung otkrio povjerljive informacije koje su dostavile Sjedinjene Američke Države je pogrešna. Pomno ću istražiti zašto se događa nešto ovako apsurdno”, izjavio je južnokorejski predsjednik.

'Blisko surađujemo'

Ministarstvo obrane Južne Koreje u utorak je odbilo komentirati bilo kakve promjene u dijeljenju obavještajnih podataka sa SAD-om, ali je reklo da obavještajne službe dviju zemalja i dalje blisko surađuju, uključujući i praćenje sjevernokorejskih raketnih lansiranja. Sjeverna Koreja u nedjelju je provela najnovija testiranja balističkih projektila, koja su pratili Južna Koreja i Japan.

Južnokorejska novinska agencija Yonhap u utorak je izvijestila da su Sjedinjene Američke Države ograničile dijeljenje dijela obavještajnih podataka prikupljenih pomoću špijunskih satelita. Neki oporbeni političari pozvali su na Chungovu smjenu, tvrdeći da je narušio savez Seoula sa SAD-om. Dvije zemlje imaju obrambeni sporazum, a Amerikanci imaju značajnu vojnu prisutnost u zemlji, uključujući oko 28.500 vojnika.

Nuklearno Postrojenje, Južna Koreja, SAD, Ministar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
