Krhko primirje na klimavim nogama: Iran najavio osvetu, europska zemllja planira 'operaciju' u Hormuzu

Iran odbacuje sudjelovanje u nastavku pregovora sa SAD-om, objavila je iranska državna novinska agencija, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da šalje pregovarače u Pakistan i zaprijetio da će pokrenuti nove napade na Iran ako ne prihvati njegove uvjete. Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da njegovi izaslanici stižu u Pakistan u ponedjeljak navečer, što ostavlja samo jedan dan za eventualni napredak prije nego što istekne dvotjedno primirje.

6.20 - Sjedinjene Američke Države priopćile su u nedjelju da su zaplijenile iranski teretni brod koji je pokušao probiti njihovu blokadu, a Iran je rekao da će uzvratiti, što povećava mogućnost da primirje između dviju zemalja možda neće trajati puna dva dogovorena tjedna. Napori za izgradnju trajnijeg mira u regiji također se čine nestabilnima nakon što je Iran poručio da neće sudjelovati u drugom krugu pregovora koje je SAD nastojao započeti prije isteka primirja u utorak.

Blokada brodova koja traje tjednima i dovela je do porasta globalnih cijena nafte također bi se mogla produžiti.

Sjedinjene Američke Države održavaju blokadu iranskih luka, dok je Iran ukinuo, a zatim ponovno nametnuo vlastitu blokadu pomorskog prometa koji prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji obično obavlja oko petine svjetske opskrbe naftom.

Američka vojska u nedjelju je izjavila da je otvorila vatru na teretni brod pod iranskom zastavom dok je plovio prema iranskoj luci Bandar Abas. "Imamo potpuni nadzor nad njihovim brodom i provjeravamo što je na njemu!" napisao je predsjednik Trump na društvenim mrežama.

Iranska vojska izjavila je da je brod putovao iz Kine. "Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske", rekao je vojni glasnogovornik, prema državnim medijima.

Iranski državni mediji također su izvijestili da je Teheran odbio nove mirovne pregovore, navodeći aktualnu blokadu, prijeteću retoriku i promjenjive stavove Washingtona te "pretjerane zahtjeve".

"Ne može se ograničavati iranski izvoz nafte dok se očekuje besplatna sigurnost za druge. Izbor je jasan: ili slobodno tržište nafte za sve ili rizik značajnih troškova za sve", napisao je iranski prvi potpredsjednik Mohamadreza Aref na društvenim mrežama.

Trump je ranije upozorio Iran da će Sjedinjene Države uništiti svaki most i elektranu u Iranu ako Teheran odbije njegove uvjete, nastavljajući time obrazac takvih prijetnji koji ima tijekom cijelog rata.

Iran je poručio da će, ako Sjedinjene Države napadnu njegovu civilnu infrastrukturu, napasti elektrane i postrojenja za desalinizaciju susjednih zemalja u Perzijskom zaljevu.

Pripreme i dalje u punom jeku

Trump je rekao da će njegovi izaslanici stići u Islamabad u ponedjeljak navečer, dan prije isteka dvotjednog primirja. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će američku delegaciju predvoditi potpredsjednik J.D. Vance, koji je vodio i prve mirovne pregovore prije tjedan dana, a ona će uključivati i Trumpove izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.

Trump je odvojeno rekao za ABC News i MS Now da Vance ipak neće doći.

No čini se da se Pakistan, koji je bio glavni posrednik, i dalje priprema za razgovore.

Općinske vlasti u glavnom gradu Islamabadu zaustavile su javni prijevoz i promet teških tereta kroz grad. Bodljikava žica postavljena je u blizini hotela Serena, gdje su održani prošlotjedni razgovori. Hotel je svim gostima rekao da odu.

Očigledni diplomatski neuspjeh mogao bi dovesti do ponovnog porasta cijena nafte kada se tržišta ponovno otvore nakon vikenda.

Sada u osmom tjednu, rat je stvorio najteži šok za globalnu opskrbu energijom u povijesti, uzrokujući nagli porast cijena nafte zbog de facto zatvaranja tjesnaca, a tisuće ljudi ubijene su u američko-izraelskim napadima na Iran i u izraelskoj invaziji na Libanon koja se provodi paralelno od početka rata 28. veljače.

Iran je odgovorio na napade raketama i dronovima na svoje arapske susjede u kojima se nalaze američke baze. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Kalibaf, koji je predvodio iransku stranu u razgovorima, ranije je rekao da su dvije strane postigle napredak, ali da su još uvijek daleko od drugih oko nuklearnih pitanja i tjesnaca.

Njemačka planira raspoređivanje mornarice u Hormuškom tjesnacu - ministar

6.10 - Njemačka već provodi konkretno planiranje za moguće raspoređivanje mornarice u Hormuškom tjesnacu, rekao je u nedjelju ministar obrane Boris Pistorius, usred rastućih napetosti u regiji.

"Planiramo to. Važemo to, također u vezi s mogućim partnerima i kako bi takva operacija mogla biti strukturirana", rekao je Pistorius za javnu televiziju ARD. Dodao je da ne bi pravilno obavljao svoj posao da takve pripreme već nisu u tijeku.

Međutim, naglasio je da je planiranje još uvijek u ranoj fazi. Preduvjeti za bilo kakvo raspoređivanje uključivali bi trajno primirje, pravni okvir prema međunarodnom pravu i mandat njemačkog Bundestaga, donjeg doma parlamenta, rekao je, dodajući: "Još smo daleko od toga."

Pistorius je istaknuo njemačke pomorske sposobnosti u razminiranju, rekavši da zemlja tradicionalno igra vodeću ulogu unutar NATO-a u tom području, prenosi dpa.

Pistorius je rekao da njemačko sudjelovanje neće biti simbolika ni slanje političkih signala, već zaštita slobode plovidbe u regiji. "Oduvijek smo govorili da ovo nije naš rat, ali pogođeni smo njegovim posljedicama", rekao je.

Ministar je priznao da bi potencijalna misija zahtijevala od mornarice da preispita svoje druge zadatke, napominjući da "svoju opremu možemo rasporediti samo jednom." Opisao je situaciju u Hormuškom tjesnacu kao trenutačno nepredvidljivu, s više od 20 prijavljenih napada na trgovačke brodove.

Šef njemačke obrane također je rekao da ne može zamisliti osiguranje plovnog puta bez sudjelovanja SAD-a, tvrdeći da Washington ima najbolju svijest o situaciji u regiji. Također je rekao da bi bilo "vojno nerazumno i politički pogrešan signal" ne uključiti SAD.

