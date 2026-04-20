FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOĆNA OPERACIJA /

Objavljena dramatična snimka kad su marinci upali na iranski brod: 'Upozoravamo...'

×
Foto: U.S. Central Command/X, screenshot

Zbog ovog poteza Teheran je optužio SAD za kršenje primirja između te dvije zemlje

20.4.2026.
7:28
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Američko zapovjedništvo za Bliski istok (CENTCOM) objavilo je snimku koja prikazuje američke marince kako upadaju na iranski teretni brod Touska u nedjelju koji je pokušao zaobići američku blokadu u blizini Hormuškog tjesnaca.

Na snimci se vide američki marinci kako polijeću s amfibijskog jurišnog broad USS Tripoli, a onda se spuštaju iz helikoptera i preuzimaju kontrolu nad brodom koji plovi pod iranskom zastavom.  

Američke snage tvrde da su izdale "više upozorenja" brodu u razdoblju od šest sati.

Zbog ovog poteza Teheran je optužio SAD za kršenje primirja između te dvije zemlje. 

Objavljena snimka

Američki predsjednik Donald Trump je u objavi na društvenim mrežama ranije kazao kako je "iranski teretni brod pod nazivom TOUSKA" pokušao zaobići američku pomorsku blokadu i da "to nije dobro prošlo". 

Trump je također kazao da je američki razarač s navođenim raketama upozorio Tousku da se zaustavi u Omanskom zaljevu, što brod, navodno, nije učinio. 

Iranska vojska obećala je odgovoriti i optužila Sjedinjene Države da su "kršile primirje" koje je na snazi ​​od 8. travnja.

Iranska vojska izjavila je da je brod putovao iz Kine. "Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske", rekao je vojni glasnogovornik, prema državnim medijima.

IranSadBliski IstokRat U IranuHormuški TjesnacDonald TrumpRat Na Bliskom Istoku
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
