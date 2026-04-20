Objavljena dramatična snimka kad su marinci upali na iranski brod: 'Upozoravamo...'

Američko zapovjedništvo za Bliski istok (CENTCOM) objavilo je snimku koja prikazuje američke marince kako upadaju na iranski teretni brod Touska u nedjelju koji je pokušao zaobići američku blokadu u blizini Hormuškog tjesnaca.

Na snimci se vide američki marinci kako polijeću s amfibijskog jurišnog broad USS Tripoli, a onda se spuštaju iz helikoptera i preuzimaju kontrolu nad brodom koji plovi pod iranskom zastavom.

Američke snage tvrde da su izdale "više upozorenja" brodu u razdoblju od šest sati.

Zbog ovog poteza Teheran je optužio SAD za kršenje primirja između te dvije zemlje.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Objavljena snimka

Američki predsjednik Donald Trump je u objavi na društvenim mrežama ranije kazao kako je "iranski teretni brod pod nazivom TOUSKA" pokušao zaobići američku pomorsku blokadu i da "to nije dobro prošlo".

Trump je također kazao da je američki razarač s navođenim raketama upozorio Tousku da se zaustavi u Omanskom zaljevu, što brod, navodno, nije učinio.

Iranska vojska obećala je odgovoriti i optužila Sjedinjene Države da su "kršile primirje" koje je na snazi ​​od 8. travnja.

Iranska vojska izjavila je da je brod putovao iz Kine. "Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske", rekao je vojni glasnogovornik, prema državnim medijima.

