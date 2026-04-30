Ukrajinci razvili oružje koje uništava zloglasne ruske projektile: 'Nitko to do sada nije uspio'

Ukrajinski izvori tvrde dan njihov projekt elektroničkog ratovanja nazvan Lima uspješno neutralizira ruske hipersonične rakete Kinžal, jedne od najbržih i najstrašnijih te vrte.

Zapovjednik jedinice protuzračne obrane "Noćna straža", poznat po nadimku Alkemičar tvrdi da je njihov elektronski ratni zid onesposobio 58 ispaljenih Kindžala, a samo je jedan projektil završio na predviđenoj lokaciji, prenosi Kyiv Independent.

Tvrtka Cascade Systems, zadužena za programiranje Lime, podijelila se snimku za koju tvrde da je nastala 20. travnja. Na njoj se vidi kako ruska raketa Kh-47 M2 Kindžal pada na neotkrivenoj lokaciji u ruralnoj području.

Alkemičar navodi da stanice Lima imaju domet od 300 kilometara u kojem mogu neutralizirati projektile.

Od prošloga ljeta, sustav je uspio neutralizirati 58 Kinžala prije nego što su uspjeli pogoditi ciljeve. Njih 26 "palo" je u prva tri mjeseca ove godine, tvrde iz tvrtke.

'Sustav bez premca'

Ako su njihove tvrdnje istinite, to bi predstavljalo gotovo savršenu obranu protiv zloglasnog ruskog oružja.

Sustav Lima generira signale koji ometaju satelitski sustav, a imaju i vrstu signala koja zapravo hakira Kinžal u letu, prema Alkemičaru. Rade to kibernetičkim napadom koji cilja prijemnik projektila. Alkemičar pojašnjava da sustav može zbuniti prijemnike projektila tako da preuzme netočne podatke i gubi vezu sa satelitima.

Ovo je prvi sustav takve vrste koji pokazuje stvarni uspjeh protiv naprednih satelitskih navigacijskih antena koje Rusija koristi za filtriranje lažnih signala, smatra šef elektroničkog ratovanja ukrajinskih kopnenih snaga Maksim Skoretski.

"Sustav nema premca. Nitko do sada nije uspio suprimirati 16-kanalnne i 32-kanalne CRP antene na ovakvim udaljenostima", dodao je Skoretski.

U prilog ovog sustavu ide činjenica što je ukrajinske proizvodnje i ne zahtijeva skupu opremu za jednokratnu upotrebu - poput presretačkih raketa PAC-3 zbog čega su daleko jeftiniji za korištenje.

