Što je Kinžal? Radarima je nevidljiv, a Rusi tvrde da mu NATO ne može ništa

Rusija je u srijedu rano ujutro pokrenula veliki raketni napad na Ukrajinu. Kako javlja Kyiv Independent, Rusi su ciljali nekoliko regija i tako aktivirali sirene za zračnu uzbunu diljem zemlje.

Izdano je upozorenje o prijetnji raketama na nacionalnoj razini, a ukrajinske zračne snage upozoravaju da je Rusija lansirala bombardere MiG-31. Samo sat vremena kasnije, zračne snage objavile su da je još jedan ruski MiG-31 poletio s aerodroma Savasleyka u Nižnjem Novgorodu. Zrakoplov MiG-31 može nositi rakete Kh-47M2, poznatije kao Kinžal, koje Rusija koristi za napade na ciljeve duboko u Ukrajini.

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump tijekom konferencije za novinare u Ovalnom uredu 15. listopada pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prestane ubijati Ukrajince.

POGLEDAJTE VIDEO: Pojavile se dramatične snimke pogubljenja Palestinaca! Trump zaprijetio: 'Ako se ne razoružaju...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Što je Kinžal?

Riječ je o oko osam metara dugačkoj raketi zrak-zemlja promjera jednog metra koja, prema navodima Moskve postiže brzinu od 10 maha, odnosno oko 12.350 kilometara na sat. Ova raketa pritom može nositi do 480 kilograma konvencionalnog eksploziva ili nuklearne glave.

Foto: Not Supplied/willwest News/profimedia

Zapadni izvori pak sumnjaju da ova ruska raketa može postići ovakvu brzinu te smatraju da može postići brzinu od najviše pet maha. Usporedbe radi, raketa tipa Tomahawk kreće se brzinom od oko 900 kilometara na sat.

Ruski predsjednik Vladimir Putin često spominje i hvali Kinžal, što na ruskom znači bodež, kao oružje na koje NATO nema odgovor. Putin je još 2018. prilikom predstavljanja ove rakete rekao da je ona zbog svoje brzine "neuhvatljiva" za zapadne proturaketne sustave.

U članicama NATO-a Bodež zaista izaziva zabrinutost. "Hipersonične rakete zbog svoje brzine i mogućnosti upravljanja mogu proći kroz sve raketne sustave i drastično smanjuju mogućnost reakcije", stoji u jednom izvješću s Minhenske sigurnosne konferencije 2019.

Obranu od Kinžala gotovo nemogućom čini činjenica da se o ispaljuje na velikoj brzini najčešće iz zrakoplova MiG‐31, a spominju se i drugi zrakoplovi poput MiG-35. Kinžal vlastiti raketni pogon uključuje tek na sigurnoj udaljenosti od zrakoplova s kojeg je ispaljen. Ova raketa ima domet oko 2000 kilometara, a prvobitno je zamišljena za uništavanje vojne infrastrukture, ali i nosača aviona.

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci dali zeleno svjetlo za Tomahawk? 'Rusija se treba probuditi i prihvatiti realnost'