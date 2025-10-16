Novi masovan napad na Ukrajinu, odjekuju eksplozije: 'Dižu MiG-ove 31, oni nose Kinžale'

Rusija je u ranim jutarnjim satima u srijedu ujutro pokrenula veliki raketni napad na Ukrajinu, ciljajući gradove u nekoliko regija i aktivirajući sirene za zračnu uzbunu diljem zemlje, javlja Kyiv Independent.

Ukrajinske zračne snage izdale su oko 5.20 sati po lokalnom vremenu upozorenje da je riječ o prijetnji raketama na nacionalnoj razini, upozoravajući da je Rusija lansirala bombardere MiG-31. Sat vremena kasnije, zračne snage objavile su da je još jedan ruski MiG-31 poletio s aerodroma Savasleyka u Nižnjem Novgorodu.

Zrakoplov MiG-31 može nositi hipersonične rakete Kinžal, koje Rusija koristi za napade na ciljeve duboko u Ukrajini.

#BREAKING Right now, a combined missile/drone attack is taking place across Ukraine.



In the first picture, a fire can be seen burning in Kharkiv following over a dozen Geran drone strikes and reportedly an Iskander ballistic missile strike.



In the 2nd video, another fire…

Eksplozije u više gradova

Ubrzo nakon prve uzbune, eksplozije su potresle više ukrajinskih gradova. Eksplozije su do sada prijavljene u Harkivu i Izjumu (Harkivska oblast), Kropivnickom (Kirovogradska oblast) i Poltavi.

Massive Russian Attack on Ukraine: Kinzhal Threat Triggers Nationwide Alert



Powerful explosions have ignited major fires in Ukraine's Poltava and Kharkiv regions after reports of a Russian MiG-31K fighter jet takeoff—the key launcher for hypersonic Kinzhal missiles.

Nakon drugog općeg upozorenja, eksplozije su prijavljene u Černihivu, a još jedan krug eksplozija čuo se u Harkivu. Guverner Černihivske oblasti Dmitro Brižinski kasnije je izvijestio da je napad pogodio još neotkrivenu tvrtku u gradu.

Napadi i dalje traju, a podaci o šteti i žrtvama još nisu dostupni, javljaju Ukrajinci.

Zračne snage priopćile su da je posljednji ruski napad uključivao balističke i krstareće rakete, kao i rojeve dronova tipa Shahed.

Trump pozvao putina da prestane ubijati

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump tijekom konferencije za novinare u Ovalnom uredu 15. listopada pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prestane ubijati Ukrajince.

Trump bi se trebao sastati s predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući 17. listopada, gdje će dvojica čelnika razgovarati o ukrajinskim sposobnostima dugog dometa, potrebama protuzračne obrane i mogućnosti da SAD isporuči Kijevu rakete Tomahawk.

Rusija je upozorila da bi Tomahawci predstavljali veliku eskalaciju koja bi zahtijevala agresivan odgovor.

Moskva pojačava masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, uzrokujući nestanke struje i veliku štetu na kritičnim objektima kako se vrijeme pogoršava, a noći postaju duže.

Masovni raketni napad na Kijev 10. listopada oštetio je termoelektranu u gradu i ostavio stotine tisuća kućanstava bez struje. U napadu je također poginulo dijete, a 24 osobe ozlijeđene.

