SJENE PROŠLOSTI /

Kemija je bila jača od razuma! Marta i Karlo provode noć zajedno

Kemija je bila jača od razuma! Marta i Karlo provode noć zajedno
Foto: Rtl

'Razmišljam o svemu što smo mogli biti, a nikad nismo'

8.9.2025.
11:52
Hot.hr
Rtl
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova, uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'.

Širi se rascjep između Šimuna i Olge. On joj zamjera što je upropastila sastanak i osramotila ga pred partnerima, a ona više ne može trpjeti njegove sumnje.

Zatraži od njega da se odseli, no očajni Šimun se teško miri s prekidom.

Kemija je bila jača od razuma! Marta i Karlo provode noć zajedno
Foto: Rtl
Kemija je bila jača od razuma! Marta i Karlo provode noć zajedno
Foto: Rtl

U međuvremenu, Marta i Karlo uživaju u zajedničkom druženju i konačno se prepuštaju jedno drugome: „Razmišljam o svemu što smo mogli biti, a nikad nismo. Želim to ispraviti tu, s tobom...“

Paulin plan se izjalovi kada Tomo dozna za njezin dogovor s Blankom i Mirom pa se ponovno sukobljavaju. Očajna Paula donese odluku – neće dati iskaz u Blankinu slučaju.

Miro je prisiljen zaprijetiti Pauli Tominom tajnom iz prošlosti...

'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u! Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedinstveni pogled na FNC 24 spektakl! Što se sve događalo u Areni Zagreb?

RtlVoyoSjene Prošlosti
