Emocije, izazovi i prvi sukobi: 10 stvari koje su obilježile početak nove sezone ‘Života na vagi'

Deveta sezona RTL-ovog reality showa Život na vagi krenula je burno i emotivno. Već u prvom tjednu gledatelji su svjedočili snažnim trenucima, neizvjesnim situacijama i prvim sukobima. Izdvajamo deset trenutaka koji su obilježili sami početak.

Na samom startu natjecatelje je dočekala izazovna staza uzbrdo koja je odmah otkrila tko ima volju i snagu za promjene. I dok je Marijin humor unosio malo vedrine, ozbiljnost izazova nitko nije mogao ignorirati. Dodatno iznenađenje bila je pojava Ivice i Antonije iz prethodne sezone, koji su – kako su i obećali – ponovno zakoračili u show.

Trener Edo i trenerica Mirna brzo su podijelili kandidate u dva tima – crveni i plavi. Time su natjecatelji dobili još veću odgovornost jer se sada bore ne samo za sebe, već i za svoju ekipu.

Iako su svi očekivali da će treninzi biti naporni fizički, već prvih dana pokazalo se koliko su i psihički zahtjevni. Kandidati su počeli otvarati dušu i dijeliti osobne priče, a Edo i Mirna postali su im i emocionalna podrška, ne samo treneri.

Napetost je dodatno porasla kad je Edo javno izrazio nezadovoljstvo Antonijinim angažmanom. Njegove riječi bile su jasna poruka svim kandidatima – više nema prostora za opravdanja.

Plavi tim odnio je pobjedu u prvom velikom izazovu i dobio priliku otežati situaciju crvenima dodavanjem kilograma na vaganje. No, umjesto toga, izabrali su simboličnu šaku pijeska – potez koji je pokazao da su više od običnog tima.

U kući je došlo i do prvih trzavica. Sukob oko obaveza – kuhanja i čišćenja – eskalirao je kada je Tamara optužila Antoniju da se ne trudi dovoljno oko zajedničkih zadataka. Atmosfera se odjednom potpuno promijenila.

Neki su kandidati uspjeli nadmašiti vlastita očekivanja i ostvariti zavidne rezultate već u prvom tjednu, dok su drugi, unatoč trudu, ostali razočarani brojkama. Emocije su bile izražene – od suza radosnica do frustracija – a svima je postalo jasno da je svaki izgubljeni gram rezultat ozbiljne borbe, ne samo fizičke, već i unutarnje.



Jedna od najemotivnijih scena bila je kada Antonija, iako povratnica, nije ostvarila rezultat kakvom se nadala. Njezin trud nije bio nagrađen, a razočaranje se moglo vidjeti na njezinom licu.

Upravo ona bila je prva kandidatkinja koja je napustila show. No, odlazak nije značio i kraj njezine borbe – osobito jer nas je njezina videoporuka iz prvog dana podsjetila koliko je važno ostati vjeran cilju i ne zaboraviti zašto si uopće krenuo na ovo putovanje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog otkrio s kakvim vremenom ulazimo u novu školsku godinu