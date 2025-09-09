Nena progovorila o ocu koji ju je napustio: 'Što dalje od mene, razočarana sam'

U showu "Život na vagi", svaka kap znoja krije puno više od samog fizičkog napora. Iza napornih treninga stoje godine borbi, tuge i neizgovorenih riječi koje natjecatelji napokon pronalaze snagu podijeliti.

Tijekom jednog od treninga, Nena je pred trenerom Edom otvorila jedno od najdubljih i najtežih poglavlja svog života. Naime, otac ju je napustio dok je još bila dijete.

Foto: Rtl

"Uvijek mi je trebala validacija. Otišla sam u Bosnu, gdje on živi. Porazgovarali smo. Rekao mi je da nisam kriva. I to mi je donijelo neki mir."

No, ipak se nisu pomirili. "Sretno mu bilo, što dalje od mene. Razočarana sam."

Trener Edo je sve pažljivo slušao.

"Ona je napravila distancu u emocijama i to je potpuno prirodno i logično", rekao je.

Nena je svjesna da neke stvari ne može popraviti.

"Ne možeš to nikad nadomjestiti. Previše je godina prošlo i to se ne može vratiti", poručila je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Navala na misteriozne pakete. Za simboličan iznos do vrijednih darova: 'Nadamo se jackpotu'