Nena progovorila o ocu koji ju je napustio: 'Što dalje od mene, razočarana sam'
Svoje teško iskustvo ispričala je treneru Edi
U showu "Život na vagi", svaka kap znoja krije puno više od samog fizičkog napora. Iza napornih treninga stoje godine borbi, tuge i neizgovorenih riječi koje natjecatelji napokon pronalaze snagu podijeliti.
Tijekom jednog od treninga, Nena je pred trenerom Edom otvorila jedno od najdubljih i najtežih poglavlja svog života. Naime, otac ju je napustio dok je još bila dijete.
"Uvijek mi je trebala validacija. Otišla sam u Bosnu, gdje on živi. Porazgovarali smo. Rekao mi je da nisam kriva. I to mi je donijelo neki mir."
No, ipak se nisu pomirili. "Sretno mu bilo, što dalje od mene. Razočarana sam."
Trener Edo je sve pažljivo slušao.
"Ona je napravila distancu u emocijama i to je potpuno prirodno i logično", rekao je.
Nena je svjesna da neke stvari ne može popraviti.
"Ne možeš to nikad nadomjestiti. Previše je godina prošlo i to se ne može vratiti", poručila je.
