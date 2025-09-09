Drama na poligonu, Dubravku stigla hitna pomoć: 'Jedva podnošljiva bol'

Izazov u sinoćnjoj epizodi devete sezone showa ''Života na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, bez reklama treneri Edin Mehmedović i Mirna Čužić nazvali su ''Sizifov posao'', a od samog početka bilo je jasno i zašto. Na stazi dugoj 800 metara kandidati su se rasporedili na sedam punktova, od kojih je svaki punkt bio dug 100 metara, osim posljednjeg koji je imao 200 metara. Svi punktovi nalazili su se na uzbrdici, osim trećeg, što je bilo ključno za raspodjelu članova timova, a ono što se dogodilo, mnoge je zabrinulo.

Naime, tijekom izazova je Dubravku naglo pozlilo, a cijeli tim je u šoku gledao kako stiže hitna pomoć. Na kraju su uslijedili olakšanje i smijeh. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu OVDJE.

"Jedva podnošljiva bol u predjelu želuca, razvaljivanje... Bojim se da nije bruh", rekao je Dubravko bolničarima.

'Štrumpfovi'

Inače, u izazovu je prvi član u timu morao je gurati loptu od 50 kilograma do drugog člana, a zatim je drugi član nastavljao do sljedećeg punkta, sve do završetka staze. Edo je objasnio da će pobjednički tim imati pravo odabrati jednog člana iz gubitničkog tima čiji rezultat neće biti uzet u obzir na idućem vaganju.

Budući da je Ema iz plavog tima bila bolesna, a Ante je imao problema s išijasom u izazovu je sudjelovalo sedam članova. Kako bi bilo pošteno, dečki iz crvenog tima izvukli su slamku za odabir. Domagoj je izgubio i bio razočaran. Prilikom dogovaranja taktike, Dominik je preuzeo vodstvo u crvenom timu, dok je Zvone bio kapetan plavih. Zvonimir je, u šali, izjavio:

''Ti si kapetan, a ja Papa Štrumpf'', aludirajući na ime plavog tima – "Štrumpfovi".

Novu sezonu ''Života na vagi'' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Puž zvonio stanarima, razotkrio ga slinavi trag! Policija: 'Doveli smo ga u red!'