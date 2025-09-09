Kandidati pokazali odjeću koju godinama ne mogu odjenuti: 'Danas više ne mogu... To boli'

Krenula je deveta sezona ''Života na vagi'', RTL-ove emisije koju pratimo i dan ranije na platformi Voyo, bez reklama. U prvom zadatku, natjecatelji su morali donijeti predmet iz prošlosti, nešto što ih podsjeća na vrijeme kada su bili zadovoljni svojim tijelom i osjećali se dobro u svojoj koži. "Donijeli smo predmete koji će nas motivirati i koji nas podsjećaju na vremena kad smo bili sretni u svojoj koži", izjavila je Josipa, najavljujući emotivne trenutke.

Marija je pred kamerama pokazala haljinu koju je nosila u najsretnijem periodu svog života, kada je, kako kaže, imala 75 kilograma.

"Donijela sam haljinu. Super mi je stajala, nosila sam je sa svojih 75 kilograma. Danas više ne mogu naći ništa u buticima, trebaju šiti po meni. To boli."

'Nedostaje mi jako malo...'

Nakon nje, red je došao na Ivicu, koji je iz svoje torbe izvukao predmet s posebnim značenjem – jaknu svog vatrogasnog društva. "Moj DVD mi je to poklonio, ali unazad četiri godine više je ne mogu odjenuti. Nedostaje mi jako malo. Vatrogastvo mi je velika ljubav i želja mi je vratiti se u to odijelo.

Da ga nosim ponosno kao nekad", rekao je Ivica, pokazujući koliko mu je važno vratiti se svom starom životu.

