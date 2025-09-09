Tjedan dana bazena za crvene, plavci se šale: 'Bit će teži na vagi jer će se napiti vode'

Nakon dogovaranja taktike počeo je prvi mali izazov devete sezone 'Života na vagi' kojim su treneri provjerili ravnotežu kandidata koji su stajali na gredi iznad bazena.

Prvi su bili Kate i Domagoj, oboje su uspjeli održavati ravnotežu pet minuta na gredi pa je uslijedio drugi dio izazova - trebali su održavati ravnotežu s jednom nogom u zraku, no nisu se smjeli držati za konop. Bolji je bio Domagoj i crveni su osvojili bod.

Zoran i Dubravko išli su drugi i Dudo je namjerno tresao gredu, što je njemu bilo jako zabavno. No Zoran se nije dao dekoncentrirati i odnio je bod za plavce. Sljedeći su bili Ivana i Ivica i crveni su odnijeli još jedan bod. Četvrti par bili su Josipa i Ana, koja je bila bolja.

Marija je shvatila da je Sneki jača od nje pa je počela tresti gredu kao Dubravko, no nije uspjela u svom naumu i crveni su odnijeli još jedan bod. Zvonimir je bio bolji o Ivana, Ema od Nene, a Dominik od Tamare i crveni će zasluženo uživati tjedan dana u bazenu!

Alina i Marija bile su jako uzbuđene zato što su jako željele pokazati kandidatima da nisu sami i da je normalno ono što sad osjećaju. Alina im je pričala kako je njoj lakše otkako je vani zato što vidi svoj rezultat i ne želi izgubiti to što je postigla dok im je Marija napomenula da iskoriste svaki trenutak dok su tu. Bodrile su ih da će se naviknuti na treninge te da upamte kako bez hodanja nema ništa! „Noge su najveći potrošač na tijelu“, kaže Alina i dodaje da je san jedna od najbitnijih stavki.

Marija je nastavila pričati kako je bitno da si ništa ne uskraćuju i da se ne trebaju bojati hrane, ali moraju paziti na količini. „Osamdeset posto posla je prehrana. I jako je bitno izgraditi je tako da je možeš pratiti cijeli život“, jasna je Alina koja je svim kandidatima napravila narukvice s bučicama za sreću jer je njoj u prošloj sezoni Mirna dala jednu.

Crveni su uživali na bazenu, a plavci su u šali komentirali kako će biti teži na vagi jer su se napili vode. Zvonimir je smatrao da bi ih bazen mogao ulijeniti jer je siguran da će crveni sada manje hodati od njih i ubrzo su samouvjereno krenuli na last chance.

Ema je govorila Mirni da ne može više psihički, no trenerica joj nije dala da tako razmišljala zato što je dobra u treninzima i daje sve od sebe. Edo je svojima govorio da moraju paziti na izvođenje vježbi i da moraju paziti da se ne ozlijede. „Pod Edinim pritiskom jako dobro funkcioniram, drago mi je da me tlači, kako bi se reklo, da me motivira… jer probudi to u tebi kad imaš podršku sa strane“, kaže Ivan.

Mirna je sretna što se Mare budi svakim novim treningom dok je kod crvenih Ivana muku mučila s disanjem. Dubravko je opet bilo loše, vrtjelo mu se u glavi, no Edo je želio da barem malo hoda. „Najviše me zabrinjava da će njegov rezultat utjecati na ukupni rezultat tima i da će dovesti do toga da ćemo nekoga izbacivati“, rekao je Edo i dodao kako misli da Dudo nema odgovornost prema timu.

Domagoj je pričao kako ih u vježbanju najviše motivira Papa Štrumpf, samoprozvani vođa plavog tima Zvonimir. „Ubija nas svojim koracima, hvalospjevima o samom sebi, kako njemu Mirna daje najjače treninge, on je najjači“, dodao je Domagoj i nastavio pričati kako se oni tome smiju jer znaju da tim ne čini jedna osoba. „Ja sam sebi idem na živce, a kamoli neću njima“, smijao se Zvone.

Poslije treninga kandidati su odradili masterclass sa psihologinjom, a razgovarali su o svojim ciljevima, a hoće li ih ispuniti - ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

