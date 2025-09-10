Od najteže kandidatkinje do sretne žene: Fotografije prije i sad, pogledajte nevjerojatan napredak

Emisiju ''Život na vagi'' pratimo na RTL-u i platformi Voyo bez reklama, a riječ je o showu koji je promijenio brojne živote na bolje. Trenutno pratimo devetu sezonu, a što se tiče prošlih sezona, jedna od pozitivnih priča kojoj su gledatelji imali priliku svjedočiti je i priča najteže kandidatkinje šeste sezone ''Života na vagi'' koja je priliku za promjenom iskoristila maksimalno.

Danas je sretna i ispunjena, a u nastavku pogledajte kako je izgledala na prvom vaganju te koliko je napredovala do danas.

Fotografije s prvog vaganja.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Ovako je Željka izgledala nakon izlaska iz emisije.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Podsjetimo, Željka je u šestu sezonu ''Života na vagi'' ušla sa 174,2 kilograma, a ukupno je izgubila 50,2 kilograma.

Novu sezonu ''Života na vagi'' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Hoće li ova pjesma postati pravi hrvatski hit? Evo što kaže Katarina Peović