Bruxelles ide u rat s Rusijom? Orban objavio datum i šokirao: 'Nadvijaju se tamni oblaci'

Mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak je u objavi na svojem Facebook profilu napisao da se Bruxelles priprema za rat s Rusijom te da je 2030. godina ciljani datum ulaska u rat.

"Tamni oblaci nadvijaju se nad europskim nebom. Bruxelles se priprema za rat s Rusijom, a već ima i ciljani datum ulaska u rat - 2030.", započeo je Orban u objavi.

Tvrdi da je Bruxelles pokrenuo program naoružavanja s otvorenim ciljem da Unija do 2030. bude spremna za rat. "Isti je datum određen i kao cilj ubrzanog postupka ukrajinskog pristupanja Europskoj uniji. U temeljnim ugovorima Unije stoji da su 'u slučaju oružanog napada na teritorij neke od država članica ostale države dužne pružiti svu raspoloživu pomoć toj državi'. Ulazak Ukrajine u Uniju dok je u ratu stoga bi odmah značio ulazak u rat", naveo je Orban.

'Posljednji izbori?'

"Sve to znači da bi idući izbori mogli biti posljednji mađarski izbori na kojima još možemo doista odlučivati o pitanju rata i mira. Kod migracija već smo naučili da postoje odluke koje se kasnije više ne mogu ispraviti. Da 2015. nismo podigli ogradu, migranti bi već bili ovdje", dodao je Orban.

"Ako pogrešno odlučimo 2026., na sljedećim izborima 2030. već će biti prekasno za ispravak. Ne igramo se bezazlene igre. Tko želi mir, neka bude s nama!", zaključio je premijer Mađarske.

