Antonio Scarpa nesuđeni je inženjer, a zanimljiv je način na koji je dobio prvu ulogu

Otac i sin Vukas otišli su u lov, a kasnije su i iskreno razgovarali. Ante je jasan - ne želi da njegov sin pati, no Nikola je prilično skeptičan prema očevim riječima. Sve padne u vodu kada se u lovu dogodi nemili događaj! U pomoć Anti Vukasu stiže pomoć koju je najmanje očekivao!

Za to vrijeme, Rajka i Ranko provode vrijeme u šetnji i fotografiranju, a general Badurina postaje sve otvoreniji u svojim simpatijama prema prekrasnoj Rajki.

Promućurni brico sumnjičav je oko slučaja otuđenih spornih slika iz njegovog salona pa provocira Domazeta. Brico sa svojim britkim komentarima uvelike oblikuje život u Vrilu i pravi je kroničar događanja, sa gostioničarom Veljkom i don Jerom.

Ulogu brice Željka igra sjajni Antonio Scarpa. Glumac hrvatsko-talijanskih korijena ovih je dana proslavio 35. rođendan, a u svom životopisu ima niz zapaženih domaćih i inozemnih suradnji. Nesuđeni inženjer brodogradnje otkrio je kako se našao u svijetu drame, u kojem pliva kao riba u vodi!

"Jako sam sretan što igram jednog takvog veselog i šarenog lika poput brice, koji sa svojom dozom humora pokušava olakšati napetosti i dramu u selu. Nema dlake na jeziku, poznaje sve mještane i svi znaju njega te često pokreće komičnu dinamiku i situaciju koja je zabavna za gledatelje! To je svakako tražena reakcija i jako me raduje ako gledatelji uživaju gledajući 'Divlje pčele'", otkriva Scarpa.

Zahvalan je, dodaje, na svakoj lijepoj riječi i pohvali, a pozitivni komentari svakako su benzin koji motivira cijelu ekipu serije. Antonio Scarpa iza sebe ima niz domaćih, ali i inozemnih produkcija - u Italiji, ali i diljem svijeta. "Imao sam veliku sreću surađivati s različitim domaćim i stranim produkcijama pa sam dobio priliku upoznati velike profesionalce, umjetnike, čak i idole zbog kojih sam se počeo i baviti glumom. Predivno je to da radeći ovaj posao imam prilike otići i posjetiti neka mjesta koja inače nikad ne bih vidio i upoznao", zaključio je Antonio.

U svijetu umjetnosti Scarpa je završio slučajno. Nakon što je završio srednju školu u Poreču, Antonio se otisnuo na studij brodogradnje u Trstu. Nikad ga nije završio, kaže, jer se na preporuku prijatelja prijavio na casting za jedan talijanski film u kojem su tražili glumca koji zna hrvatski. "Tada sam malo riskirao i rekao da sam profesionalni glumac. Rizik se isplatio jer sam dobio ulogu i tako započeo glumačku karijeru. Kada se osvrnem i gledam na put koji sam prošao, mislim da je sve dobro ispalo i da sam manje štete napravio tada nego da sam kasnije lagao da sam inženjer brodogradnje", kroz smijeh pripovijeda Scarpa.

Glumačkog talenta ima otkad zna za sebe - oduvijek je obožavao imitirati, zabavljati društvo i nikada nije imao problema biti u centru pozornosti. "Motivacija su mi svi koji vjeruju u mene, meni bliski ljudi, moja obitelj, agentice i publika. Velika je sreća u tome što sam otpočetka dobio, a i danas dobivam puno povjerenje od redatelja i casting direktora koji u meni vide potencijal iako možda nikad nisu sa mnom surađivali", otkriva glumac.

Na setu 'Divljih pčela' atmosfera je besprijekorna, kaže, i beskrajno uživa ispred i izvan kamere. "Najljepše je što si često pomažemo, učimo jedni od drugih pa tako zajedno rastemo kao profesionalci, a pogotovo kao ljudi, što je iskreno po meni jedna od najvećih ljepota ovog posla, ali i života. Igrajući bricu Željka, lika koji je često u kavani, brijačnici i po tuđim kućama, imam prilike dijeliti scenu s cijelom postavom i to je predivno. Beskrajno sam zahvalan i čast mi je biti dio ove produkcije", zaključio je Antonio Scarpa.

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

