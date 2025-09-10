Što te ne ubije, to te ojača: Olga pokazala zube pa Martu ponizila pred Odborom

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova, uzbudljiva epizoda serije ''Sjene prošlosti''.

Nakon jezive noćne more Paula se budi uznemirena i donosi tešku odluku - suočit će se s prošlošću.

Olga odustaje od selidbe i ne misli se predati nakon što je još jednom uvidjela kako je Marta želi uništiti. Na glasanju o trgovačkom centru u kvartu Marta izgubi bezrezervnu podršku ostalih u Odboru zahvaljujući Olgi, dok se situacija između njih dvije sve više zaoštrava.

Paula pod prisilom daje izjavu u korist Blanke, dok Miro i dalje manipulira njome.

Foto: Rtl

U međuvremenu, ulovivši Veroniku u neugodnoj situaciji, Olga prikuplja adute protiv Marte. U dramatičnom zaokretu, Paula priznaje Tomi da joj Miro prijeti - hoće li to promijeniti njihov odnos?

