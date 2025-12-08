Isidora Trifunovića (29) o reakciji roditelja na udaju za Sergeja (53): 'Šok je blaga riječ'

Ljubavna priča glumca Sergeja Trifunovića (53) i njegove supruge Isidore Trifunović (29) i dalje ne prestaje intrigirati javnost. Posebnu pozornost privukla je činjenica da su se vjenčali nakon manje od mjesec dana veze – a sada je Isidora prvi put otvoreno progovorila o tome kako su njezini roditelji reagirali kada su sve saznali iz novinskih naslova.

Kako je priznala, vezu je u početku skrivala od obitelji, pa su njezini roditelji za zaruke doznali – ne od nje, nego iz medija.

„Ujutro me nazvao tata, a oni u tom trenutku uopće nisu znali da sam u vezi sa Sergejem. Prošlo je jedva mjesec dana. Reći da su bili u šoku je blaga riječ“, ispričala je Isidora.

Tata je skupio zadnji atom snage

Prisjetila se i emotivnog razgovora s ocem, koji je, kaže, pokušavao zadržati miran ton iako je vijest već pročitao u medijima.

„Skupio je zadnji atom snage da me normalno pita kako sam. Ja sam mu rekla: ‘Tata, ja se udajem.’ Već je znao. Mislim da je pokušao prihvatiti situaciju, ali je ostavio neka vrata otvorena“, priznala je.

'Mama je bila klasična crnogorska mama'

Majčina reakcija, kaže, bila je tipična majčinska – puna emocija, brige i razočaranja.

„Moja majka je bila ona klasična crnogorska mama – uvijek zabrinuta, uvijek misli da može bolje. Samo je rekla: ‘Valjda ti znaš što radiš.’ A kad majka to kaže, to znači da se povukla i da te sad samo Bog čuva“, ispričala je kroz smijeh u podcastu U pidžamama. Unatoč početnom šoku, Isidora danas tvrdi da razumije roditeljsku zabrinutost, ali i da stoji iza svojih odluka.

Podsjetimo da se par upoznao početkom 2024. godine i zaljubio gotovo na prvi pogled. Ubrzo su se odlučili vjenčati. Naime, Sergej je zaprosio Isidoru prilikom proslave njenog rođendana, a prvo vjenčanje održano je 12. svibnja 2024. u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru, uz prisustvo najužeg kruga ljudi. Drugi, građanski brak sklopili su 16. listopada iste godine u Beogradu. Mediji su objavili i da im je kuma bila crnogorska glumica Anja Drljević.

