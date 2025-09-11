PODIJELILA DOJMOVE /

Ivana iz 'Života na vagi' nakon ispadanja iz showa: 'Ovo meni nije bila zafrkancija'

Foto: Rtl

Ivana je u showu izgubila pet kilograma

11.9.2025.
9:47
Hot.hr
Rtl
Kandidatkinja Ivana napustila je ‘Život na vagi’ nakon što je na posljednjem vaganju izgubila samo 1,4 kilograma, što čini tek 1% njezine tjelesne mase.

Sada je za RTL.hr podijelila svoje planove nakon izlaska iz showa.

"Nisam se baš najbolje snašla u showu jer mi treba puno vremena da se opustim i da budem prirodna. Prvi tjedan mi je bilo stresno, sve mi je to novo, promjena, treninzi, prehrana, a drugi tjedan sam se počela malo opuštati, ali je još uvijek bio neki grč u meni. Nadam se da sam ostavila pozitivnu vibru u kući iako se nisam opustila i dalje sam htjela biti pozitivna, ali ovo nisam bila ja, kao što budem u svojoj okolini. Inače sam veseljak i zabavna, sve je na šalu, a tu sam imala tremu i stres i dosta sam to ozbiljno shvatila. Ovo meni nije bila zafrkancija, ovo mi je životno iskustvo", rekla je Ivana.

Foto: Rtl

U showu je ukupno izgubila pet kilograma, a kako kaže, i dalje će raditi na promjeni životnih navika.

"Skinuti pet kilograma u dva tjedna je odličan osjećaj. Žao mi je što sam ispala, ali tih pet kilograma mi je velik vjetar u leđa za nastaviti tim tempom vani. Drago mi je da sam se uopće pokrenula", poručila je.

Nakon showa će se vratiti poslovnim obvezama i majčinstvu.

"Mislim da će mi vani biti lakše jer ću biti u svojoj okolini i opuštena. Nema stajanja, nema odmora. Odmorit ću se jednu noć, odspavati i drugi dan planiram obaviti shopping kako bi si nove namirnice uvela u prehranu. Odmah od sutra startam. Nema pogrešaka po tom pitanju, a onda bi si otišla u teretanu, nastaviti ovaj tempo da se tijelo ne bi ohladilo, da ne prolazim ponovno kroz upalu mišića koju sam imala u ova dva tjedna. Želim nastaviti i možda neću moći odmah dva treninga u danu, ali ću pokušati dokle god ne budem išla na posao. Kad krenem raditi, vjerojatno ću to morati smanjiti na jednom dnevno. Vidjet ćemo. Ne planiram stajati. Djeca će pasti u nesvijest kad shvate što im mama ide kupiti, bit će jako iznenađeni", rekla je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život Na Vagi
