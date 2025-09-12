Obitelji nastale pred kamerama: Ovi parovi su se zaljubili u 'Braku na prvu' i dobili prinovu

Popularni sociološki eksperiment "Brak na prvu" donio je gledateljima brojne emocije, neočekivane zaplete, ali i sretne završetke. Iako je u prvom planu bila potraga za ljubavlju, mnogi sudionici showa iz njega su izašli s nečim još dragocjenijim – obitelji.

Mura Klara i Marko

Mura Klara i Marko iz treće sezone "Braka na prvu" postali su roditelji. Na svijet je stigao dječak. "Sine moj", napisao je Marko na društvenim mrežama, držeći malenog u naručju. "Život svoj, ljubav, sve ću mu dati", dodao je.

Par se upoznao prve večeri showa i odmah kliknuo. Tijekom ostatka eksperimenta bili su odlučni očuvati vezu, a nekoliko mjeseci kasnije i vjenčali.

Adam i Goga

Gordana i Adam Kromer upoznali su se tijekom snimanja prve sezone "Braka na prvu", iako tada nisu bili supružnici. Gordana je bila "udana" za Dejana Vukobratovića, a Adam za Nikolinu Tutić. Nakon problema sa svojim tadašnjim partnerima, Gordana i Adam, oboje zaljubljenici u fitnes, počeli su se družiti – prvo u teretani, a potom i na kavama.

Rodile su se simpatije, a nakon snimanja otišli su na izlet i shvatili da su zaljubljeni. Par je ubrzo počeo živjeti zajedno, a uslijedila je sretna vijest – Goga je bila trudna. U kolovozu 2020. godine na svijet je došao njihov sin Noel. Iste godine su se i zaručili, a ljeto 2021. uslijedilo je vjenčanje. Ubrzo nakon, rodio se drugi sin, maleni Kael, a nedavno su dobili i trećeg sina.

Andrea i Marko

Marko i Andrea upoznali su se u trećoj sezoni "Braka na prvu". Iako su netom nakon završetka showa prekinuli, ubrzo su shvatili da su jedno za drugo. Zajedno su se upustili u posao, preselili u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam.

Andrea je rodila 12. rujna prošle godine, a Marko je za RTL.hr otkrio da je bio prisutan na porodu. "Bilo je baš neponovljivo iskustvo biti prisutan na porodu", komentirao je, dodavši da je sve prošlo super i relativno brzo.

