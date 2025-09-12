Pobjedu je odnio Goran: 'Nisam očekivao, mislio sam da im se neće svidjeti'

Tjedan u Županji i okolici priveo se kraju. Posljednja je kuhala Željka, koja je svojom večerom impresionirala ekipu i osvojila maksimalni broj bodova. Tako su na prvom mjestu s četrdeset bodova bili Željka, Zlatko i Goran, a Nenad i Sandra odlučili su da je pobjednik tjedna Goran!

Večerašnja domaćica pripremu svoje večere započela je glavnim jelom Gica s dudom', a riječ je bila o pečenom dimljenom svinjskom vratu s umakom od dudovog pekmeza i temeljca. Kao prilog je pripremila restani krumpir i kupus salatu s hrenom.

Zatim je pripremala desert 'Za bolji san', starinski kolač od maka u umaku od vanilije i s dudovim pekmezom. Kremu je morala ponovno raditi jer su se jaja zgusnula i pretvorila u kajganu, ali Željka je smireno pripremila novu na vrijeme. „Željka i panika? Nema kod Željke panike“, komentirao je Goran.

Za predjelo je pripremila 'Šokačku oazu', koja je uključivala čips od šarana, namaz od čvaraka i satricu, sezonsku salatu od svježeg sira i mladog luka.

Gosti su se na putu prema domaćici ugodno družili i komentirali kako im je zasad sve bilo fantastično, a da ne sumnjaju da će tako biti i kod Željke. „Ovo je jedno prekrasno iskustvo, naši životi su obogaćeni za puno više od četiri nove osobe koje smo upoznali“, rekao je Zlatko.

Željka ih je srdačno dočekala i za početak su zapjevali, a onda nazdravili večeri uz prigodne aperitive, a zatim su se okupili oko stola gdje im je domaćica servirala predjelo. „Ja sam iznenađen bio okusom predjela, da se šaran i čvarci onako dobro slažu, ono je fantazija“, rekao je Zlatko.

Glavno jelo svidjelo se gostima: „Tanjur je predivno izgledao“, rekla je Sandra, a Goran dodao: „Bilo je možda malo preslano, ali dobro, to je do salamure. Salata sa hrenom je baš ublažila tu slanoću, tako da je na kraju bilo sve super.“

Desert nije ništa slabije prišao kod gostiju. „Okusom mi je desert bio super, meni je potpuno bio pogođen, ni presladak, ni presuh, baš mi je odgovarao“, komentirao je Goran.

Nakon večere Željka je podijelila gostima poklone – pregaču, pekmez, ajvar i boce koje sama uređuje, a zatim im se pridružio tamburaški sastav 'Micko bend' koji su goste digli na noge pa su veselo zapjevali i zaplesali, a Željka je u žaru trenutka i razbila jednu čašu.

„Ja sam očaran Željkom, baš je puna samopouzdanja, baš je hrabra, jaka žena i takva je bila i večeras“, oduševljen je bio Zlatko, a Goran dodao: „Željka kao domaćica - odlična. Malo zbunjena, ali nas je super ugostila, nahranila, napila, zabavila, razbila čašu. Boli me srce za moje čaše i njene.“

Na kraju je preostalo proglasiti pobjednika. Željka je večerom oduševila pa se tako pridružila Zlatku i Goranu na prvom mjestu. Nenad i Sandra odlučili su da je Goran zaslužio pobijediti jer je kod njega hrana ipak bila najbolja. Goran je bio iznenađen i rekao: „Mislio sam da im se neće svidjeti s obzirom na to da je bila malo neobična kombinacija, ali evo, očito im se svidjelo.“

